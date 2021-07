Historyczny sukces. Hubert Hurkacz w półfinale Wimbledonu!

W ćwierćfinale Wimbledonu Polak pokonał legendę tenisa Rogera Federera 6:3, 7:6 (7-4). To największy sukces w karierze 24-letniego wrocławianina.

"Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wygram z Rogerem"

Nasz rodak nie krył dumy, że udało mu się pokonać jednego z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii.

– To wielka rzecz dla mnie wygrać tutaj i to jeszcze z Rogerem. To spełnienie marzeń dla mnie. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za to, że przybyliście tutaj – mówił do publiczności polski tenisista. – Jestem bardzo dumny, że awansowałem do półfinału. To wielkie wydarzenie dla mnie. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wygram z Rogerem. Nie mogę doczekać się już półfinału. Jestem gotowy na kolejne pojedynki w tym turnieju – dodawał Hurkacz.

Dzisiejszy mecz był drugim spotkaniem tych tenisistów. Po raz pierwszy mieli okazję grać ze sobą w Indian Wells w 2019 r. Federer wygrał wtedy w dwóch setach 6:4, 6:4.

Rywalem Huberta Hurkacza w półfinale, który odbędzie się w piątek będzie Włoch Matteo Berrettini albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, których mecz jeszcze trwa.



Drugi Polak w historii. Hurkacz dołączył do Janowicza

24-letni wrocławinin jest drugim polskim tenisistą, który zagra w półfinale gry pojedynczej turnieju wielkoszlemowego. Pierwszym był Jerzy Janowicz (w 2013 roku). W historii polskiego tenisa w półfinałach zagrały także dwie kobiety. Były to Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska.

Na historyczny sukces naszego tenisisty już zareagował prezydent Andrzej Duda.

