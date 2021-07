Dwie "doule aborcyjne" wydają... książkę dla dzieci. Będzie "genderowo inkluzywna"

Doula to kobieta, która towarzyszy ciężarnej w drodze do wydania dziecka na świat, która wspiera ją podczas porodu, pełniąc tym samym rolę wspomagającą wobec położnej. Okazuje się, że kultura śmierci znalazła dla tej pięknej funkcji swój zbrodniczy odpowiednik w postaci... „douli aborcyjnej”. Dwie kobiety, nazywające się w ten sposób, ogłosiły właśnie, że zamierzają wydać książkę dla dzieci, której zadaniem jest oswojenie z aborcją jako jednym z naturalnych „następstw” ciąży.

„Doule aborcyjne” – jedna „queerowa”, druga „agenderowa”

Jedna z kobiet przedstawia się słowami: „Cześć, mam na imię M. i jestem ilustratorką”. M., jak dowiadujemy się, ma na imię Mar i używa wobec siebie „zaimka genderowo neutralnego” („oni/ich”), czyli uważa się za osobę niepasującą do żadnej z „narzuconych” przez tradycyjne społeczeństwo płci.

Autorka tekstu, Carly Manes („ona/jej”) uważa się już za kobietę, z tym że „queerową” i pisze o sobie „biała, queerowa, żydowska doula o pełnym spektrum z Nowego Jorku”. Carly jako „doula aborcyjna” uczestniczyła w ponad 2000 aborcji, a na co dzień żyje ze swoją partnerką Mo.

Dziewczynki nauczą się „kochać swoje ciała”

Jaka będzie książka w mniemaniu autorek? Jak same odpowiadają w nagraniu promocyjnym, będzie ona „medycznie poprawna, genderowo inkluzywna, nieosądzająca”. Jak zapewniają kobiety, książka nie jest „narzędziem lobbingu politycznego”, lecz źródłem informacji dostosowanym do odbiorcy. „Bo jeżeli rozmawiamy z dziećmi o ciąży i jej utracie, o poronieniu, to dlaczego nie mielibyśmy rozmawiać o aborcji?” – przekonuje M.

W intencji autorek książka Zresztą, czym jest aborcja? (What's an Abortion, Anyway?) ma nauczyć dzieci „kochać swoje ciała, kochać siebie, akceptować siebie i przyjmować ludzi takimi, jacy są”. Książka przedstawia w większości prawdziwe kobiety, które dokonały aborcji i dzielą się swoimi historiami.

Oto fragment książki, który udostępniły autorki: „Niektórzy ludzie dokonują aborcji. Aborcja ma miejsce wtedy, gdy ktoś postanawia przerwać ciążę. Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie kobiety w ciąży mogą dokonać aborcji. Niektórzy ludzie odwiedzają lekarza, który przeprowadza specjalną procedurę usunięcia ciąży z wnętrza ciała osoby. Inni ludzie biorą lekarstwa, aby powstrzymać ciążę przed rozwinięciem się”. W czterech zdaniach wytłumaczenia, czym jest aborcja, słowo „ciąża” pada cztery razy. Słowo „dziecko” – ani razu.

Aborcyjno-genderowe pospolite ruszenie...

Aktywistki LGBT uruchomiły akcję crowdfundingową, która ma zapewnić fundusze na wydanie książki propagującej zabijanie nienarodzonych i zaburzenia tożsamości płciowej wśród dzieci. Zbiórka w serwisie Kickstarter pokazuje obecnie (stan na czwartek popołudniu) prawie 24 tys. dolarów.

„Wierzymy w budowanie świata dla dzieci i dorosłych, w którym aborcja jest znormalizowana jako jedno z następstw ciąży, podobnie jak poronienie i poród. Umieszczenie tej książki w działach bibliotek dla dzieci obok wszystkich książek o ciąży to jeden ze sposobów, w jaki mamy nadzieję to zrobić” – piszą Carly i M. (w publikacji występująca pod pseudonimem Emulsify).

