"Powinni się wstydzić". Johnson reaguje na zachowanie części angielskich kibiców

W niedzielę odbył się finał piłkarskich mistrzostw Europy. W pojedynku Anglików z Włochami lepsi okazali się podopieczni Roberto Manciniego. Spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w serii rzutów karnych, gdzie lepiej radzili sobie piłkarze z półwyspu Apenińskiego, zwyciężając 3:2.

Porażka wywoła u części angielskich kibiców wściekłość, która przybrała formę rasistowskich komentarzy pod adresem trzech czarnoskórych piłkarzy, którzy pomylili się podczas konkursu rzutów karnych.

"Powinni się wstydzić"

Zachowanie części kibiców potępili premier Wielkiej Brytanii oraz książę William.

"Drużyna Anglii zasłużyła, by traktować ją jak bohaterów, a nie atakować ją rasistowskimi wpisami w mediach społecznościowych. Osoby odpowiedzialne za te przerażające nadużycia powinny się wstydzić" – napisał Boris Johnson na Twitterze.

twitter

"Jestem zniesmaczony rasistowskimi nadużyciami wymierzonymi w angielskich piłkarzy po wczorajszym meczu" – napisał z kolei książę William, wnuk królowej Elżbiety i prezes Angielskiego Związku Piłki Nożnej.

"To całkowicie nie do przyjęcia, że gracze muszą znosić to odrażające zachowanie. To musi się skończyć teraz i wszyscy zaangażowani powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności" – dodał książę.

Londyńska policja potwierdziła, że funkcjonariusze byli świadomi obraźliwych i rasistowskich komentarzy i podejmą działania.

Reprezentacja Anglii przez cały turniej podkreślała kwestię potrzeby walki z rasizmem, klękając przed rozpoczęciem wszystkich meczów. Jednak niektórzy fani wygwizdali ten gest, a krytycy postrzegali go jako niechciane upolitycznienie sportu i wyraz sympatii dla skrajnie lewicowej polityki.

Czytaj też:

Brytyjczycy wolni od maseczek. Fala krytyki na Borisa JohnsonaCzytaj też:

Premier Wielkiej Brytanii podał datę zniesienia restrykcji