KE opóźnia zatwierdzenie środków z Funduszu Odbudowy dla Węgier

– Jeszcze nie zakończyliśmy oceny planu Węgier, o czym poinformowaliśmy władze w Budapeszcie. Jeśli okaże się, że potrzebujemy na nasze oceny dodatkowych tygodni, a nie dni, zaproponujemy Węgrom wydłużenie terminu na ocenę planu – poinformowała w poniedziałek Arianna Podesta, rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Wedle ustaleń "Deutsche Welle", ocena węgierskiego KPO może przeciągnąć się nawet do września, a zatem rząd Viktora Orbana otrzymałby pierwsze pieniądze w ramach swego KPO nie w sierpniu, lecz dopiero jesienią.

"Przyczyną zwłoki są głównie spory między Budapesztem i Brukselą o system kontroli i monitorowania wydatków z Funduszu Obrony, bo Komisja Europejska domaga się silniejszych mechanizmów antykorupcyjnych; zwłaszcza, że Węgry nie dołączyły do Prokuratury Europejskiej zajmującej się ściganiem przekrętów z unijnymi pieniędzmi. Komisja oficjalnie nie podaje powodów przedłużającej się oceny węgierskiego KPO, ale dziś potwierdziła, że najnowsze propozycje zmian otrzymała od Budapesztu dopiero w ostatni piątek. Jak tłumaczy jeden z naszych rozmówców w Brukseli, chodzi właśnie m.in. o nowe propozycje zabezpieczeń antykorupcyjnych czy też gwarancje niezależności postępowań prokuratorskich w postępowaniach co do przekrętów" – opisuje "DW".

Ostatnia prosta prac nad polskim KPO

Jednocześnie z Brukseli płyną dobre informacje ws. polskiego KPO. Jak podaje "Deutsche Welle", prace nad zatwierdzeniem polskiego KPO przez Komisję Europejska są obecnie na ostatniej prostej. Liczba „kamieni milowych” w polskim planie już urosła z około 160 (w pierwotnym projekcie złożonym przez rząd) do co najmniej 600 w wyniku negocjacji z Komisją Europejską.

Unijni ministrowie finansów w ten wtorek finalnie potwierdzą – uzgodnione już z Komisją Europejską – krajowe plany odbudowy z 12 krajów, w tym z Niemiec, Francji oraz Włoch. Następnie podczas telekonferencji Rady UE z 26 sierpnia powinny być zatwierdzone plany z co najmniej kolejnych czterech krajów. Bardzo wstępnie w Brukseli planuje się też kolejną telekonferencję na pierwszą połowę sierpnia, kiedy – o ile nie udałoby się wcześniej – Rada UE mogłaby zatwierdzić m.in. polski KPO uzgodniony w lipcu z Komisją – wskazuje serwis "DW".

Czytaj też:

W porównaniu do roku 2014 milion Polaków więcej ma pracęCzytaj też:

"Gotowość do odejścia". Ważna konferencja Dworczyka