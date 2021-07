"Katoliczka" Nancy Pelosi chwali "piękne i świątobliwe życie" pro-aborcyjnego kongresmena

Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów, to, obok Joe Bidena, czołowy amerykański polityk deklarujący swą przynależność do Kościoła katolickiego, a jednocześnie firmujący swoim nazwiskiem radykalną lewicową agendę aborcyjną i pro-LGBT. Na 17 lipca zaplanowała delegację do San Diego, aby wziąć udział w uroczystościach chrztu okrętu marynarki wojennej nazwanego imieniem zmarłego w ubiegłym roku kongresmena Johna Lewisa. Już teraz polityczka Partii Demokratycznej wygłosiła apologię zmarłego kolegi.

„Jako spikerka Izby Reprezentantów mam ogromny zaszczyt przewodniczyć tej kongresowej delegacji wielu przyjaciół naszego ukochanego zmarłego kongresmana Johna Lewisa, aby uhonorować jego piękne i świątobliwe życie” – mówiła w przemówieniu do Kongresu.

Tytan ruchu praw obywatelskich...

John Lewis był działaczem społecznym, a w latach 1987-2020 członkiem Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej. Swoją działalność poświęcił na walkę przeciwko przejawom rasizmu w Ameryce, za co otrzymał Medal Wolności od prezydenta Baracka Obamy.

- John Lewis był wojownikiem o wolność i tytanem ruchu praw obywatelskich, jego odwaga i dobroć pomogły przekształcić nasz naród. W salach Kapitolu był nieustraszony w dążeniu do doskonalszej unii, niezależnie od tego, czy walczył w obronie praw wyborczych, położenia kresu dyskryminacji osób LGBTQ, czy też na rzecz uszanowania godności i wartości każdej osoby – powiedziała Pelosi.

Wybiórczy szacunek dla „wszystkich”

Jak czytamy w portalu Life News: „Ale ani Lewis, ani Pelosi nie szanują godności i wartości nienarodzonych dzieci, które od momentu poczęcia są wyjątkowymi, żywymi, niezastąpionymi istotami ludzkimi”. Według rankingu pro-aborcyjnej organizacji NARAL Pro-Choice America Lewis jako kongresmen wykazał się 100-procentową częstotliwością głosowań za pro-aborcyjnymi regulacjami. Głosował m. in. przeciwko zakazowi aborcji w drugim i trzecim trymestrze ciąży (który Sąd Najwyższy podtrzymał jako konstytucyjny) i przeciwko zakazowi finansowania zabijania nienarodzonych z pieniędzy podatników.

„Podobnie Pelosi ma radykalną proaborcyjną historię. Jako spikerka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych naciska obecnie na usunięcie poprawki Hyde'a i zmuszenie podatników do płacenia za zabijanie nienarodzonych dzieci w wyniku aborcji. Przypisuje się tej poprawce uratowanie życia ponad 2,4 miliona dzieci, a sondaże wykazują dla niej silne poparcie społeczne” – komentuje Micaiah Bilger z Life News.

