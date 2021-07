"Macron do dymisji". Francja: Tysiące osób demonstrowały przeciw obowiązkowi szczepień

Manifestacje odbyły się nie tylko w wielkich miastach, takich jak Paryż, Lyon, Marsylia czy Tuluza, ale i w mniejszych ośrodkach. W wielu uczestniczyły osoby związane z ruchem "żółtych kamizelek".

W Paryżu odbyły się co najmniej trzy niezależne od siebie demonstracje, które zgromadziły kilka tysięcy osób - relacjonuje stacja BFM TV. "Wolność", "Nie dla dyktatury sanitarnej", "Macron do dymisji" - brzmiały skandowane na jednej z nich hasła.

Francja zmierza ku dyktaturze?

"To początek drogi do dyktatury" - przekonywał przywódca prawicowej partii Powstań Francjo (DLF) Nicolas Dupont-Aignan przed manifestacją. Politykę prezydenta Emmanuela Macrona nazwał "bezprecedensowym nadużyciem władzy" i "sanitarnym zamachem stanu".

"Nie jesteśmy antyszczepionkowcami. Po prostu chcemy, by każdy mógł decydować o tym, czy chce przyjąć szczepionkę, czy nie. Testy PCR wystarczą i dlatego powinny nadal być darmowe" - powiedziały stacji uczestniczki innej paryskiej manifestacji.

Nowe zasady

Jak ogłosił w poniedziałek wieczorem Macron, we Francji od 21 lipca zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw Covid-19, przejściu tej choroby lub negatywny test na obecność koronawirusa będą wymagane przy wstępie do kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki gromadzących powyżej 50 osób. Od 1 sierpnia certyfikat będzie też trzeba okazywać, wchodząc do restauracji, kawiarni, centrum handlowego, placówki służby zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi.

Od 15 sierpnia szczepienia przeciwko Covid-19 mają być obowiązkowe dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych. Od października będzie trzeba płacić za dostępne obecnie na żądanie i finansowane przez państwo testy PCR. Wyjątkiem pozostaną badania zlecone przez lekarzy.

Manifestacje przeciwko nowym regulacjom odbywały się już w środę, w dniu francuskiego święta narodowego. W Paryżu policja użyła gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom, którzy według funkcjonariuszy nie trzymali się zadeklarowanej trasy marszu i rzucali w siły bezpieczeństwa różnymi przedmiotami.

"Słyszę pojawiające się głosy niechęci, ale myślę, że musimy za wszelką cenę przekonać wszystkich naszych współobywateli do tego, by się zaszczepić, to najlepszy sposób na poradzenie sobie z obecnym kryzysem zdrowotnym" - powiedział w sobotę premier Jean Castex.

Ponad 60 proc. Francuzów zgadza się z obowiązkiem szczepień dla medyków i opiekunów oraz systemem certyfikatów zdrowotnych - pokazuje opublikowany w piątek sondaż pracowni Ipsos.