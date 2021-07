Skandal w Holandii. Wielki wyciek danych osób testowanych na obecność COVID

O zdarzeniu informuje w niedzielę portal RTL Nieuws. Według dziennikarzy poprzez słabe zabezpieczenia w firmie, która zajmowała się wykonywaniem testów na obecność koronawirusa nie tylko wyciekły dane, ale jednocześnie zaistniała możliwość spreparowania negatywnego wyniku testu. Holenderski Urząd Ochrony Danych (AP) nakazał firmie natychmiastowe zaprzestanie działalności.

Jak informuje AP, firma będzie mogła wznowić działalność dopiero wtedy, gdy zagwarantuje, że jej system jest "bezpieczny i niezawodny". Urząd wskazuje na poważne naruszenie bezpieczeństwa danych i domaga się również wyjaśnień od rządu.

"Głęboko żałujemy, że nasz system okazał się niewystarczająco bezpieczny. Przepraszamy za to i podejmiemy wszelkie środki, by zapobiec takim incydentom w przyszłości" – głosi oświadczenie firmy. Testcoronanu wyłączyło swoją stronę internetową, by powstrzymać dalszy wyciek danych. Wszystkie lokalizacje firmy zostały zamknięte z powodu "nieprzewidzianych okoliczności".

"To był błąd". Premier Holandii przeprasza

Premier Holandii Mark Rutte przeprosił niedawno za zbyt wczesne zniesienie pod koniec czerwca większości obostrzeń.

Podczas spotkania z dziennikarzami premier Holandii Mark Rutte przepraszał za zbytni optymizm, jaki on i minister zdrowia Hugo de Jonge prezentowali podczas konferencji prasowej dwa tygodnie temu, informując o zniesieniu ograniczeń.

– To nie była dobra konferencja prasowa z naszej strony – mówił Rutte. De Jonge powiedział natomiast, że "to, co wydawało się wówczas uzasadnione, okazało się błędem w ocenie".