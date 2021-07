Izrael zwraca się do USA o pomoc w zablokowaniu polskiej ustawy

Izrael zwrócił się do administracji prezydenta USA Joe Bidena o wsparcie jej wysiłków przeciwko ustawodawstwu proponowanemu przez polski rząd, które według rządu izraelskiego ograniczy możliwość ubiegania się o odszkodowania przez osoby ocalałe z Holokaustu i ich rodziny za mienie skradzione oraz zniszczone przez Niemców. Nad nowelą Kodeksu postępowania administracyjnego pracuje obecnie Senat.

Zgodnie z propozycją, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

Lapid zwraca się do Blinkena

Minister spraw zagranicznych Jair Lapid, który w zeszłym miesiącu publicznie skrytykował polskie ustawodawstwo, prowadzi rozmowy w tej sprawie z Waszyngtonem. Poruszył tę kwestię w rozmowach z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem i poprosił go o pomoc. Inni urzędnicy MSZ Izreael omówili tę kwestię również ze swoimi odpowiednikami w Warszawie i Waszyngtonie – podaje dziennik "Haaretz".

Opisywane działania wspisują się w izraelską strategią. Na początku lipca podczas posiedzenia senackiej komisji ws. nowelizacji Kpa głos zabrała m.in. charge d'affaires ambasady Izraela Tal Ben-Ari Yaalon. Wyraziła ona głębokie i poważne obawy związane ze zmianami. – Ocaleni z holokaustu mają tytuł historyczny, moralny i prawny do przedstawienia swoich roszczeń i otrzymania odszkodowania należnego im za ich własność – mówiła.

"To realizacja orzeczenia TK"

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślał: – Łączenie Holokaustu z nacjonalizacjami komunistycznymi jest nieuprawnione, nieuczciwe i cyniczne. Nacjonalizacje były procesem powszechnym, które dotykały w równym stopniu Polaków, którzy tak samo jak polscy Żydzi, każdego dnia niemieckiej okupacji drżeli o własne życie.

Kaleta wskazał też, że nowelizacja Kpa realizuje postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 orku, które zmierzaja do zablokowania tzw. dzikiej reprywatyzacji. – Słuszny sprzeciw od lat budzi fakt oczekiwania wynagrodzenia krzywd komunistów przez wolną Polskę bez limitu czasowego. Polska musiałaby po raz wtóry płacić za skutki wojny, której była ofiarą, a następnie oddana pod ręce nowego okupanta. Za rządy tego okupanta mamy dziś płacić i to jeszcze pod cynicznym szantażem równania nas ze sprawcami zbrodni. To niegodne, niemoralne i nieakceptowalne – mówił wiceszef MS.

