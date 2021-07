Tokio 2020. Falstart polskich siatkarzy. Przegrana z Iranem

Nie tak miało być. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała z Iranem 2:3 (25:18, 22:25, 22:25, 22:19, 25:22, 21:23) w inauguracyjnym meczu turnieju olimpijskiego. To duży cios w morale, bo nasi siatkarze są jednym z pretendentów do złotego medalu na tej prestiżowej imprezie.

"Mecze grupowe miały być dla Polaków tylko wstępem do walki o medale. Trafili bowiem do grupy A, której skład jest zdecydowanie słabszy od grupy B. Nikt nie zakłada więc, że "Biało-Czerwoni" mogą mieć kłopoty z awansem do ćwierćfinału. Spotkanie otwierające turniej było dla nich jednak drogą przez mękę, w dodatku bez szczęśliwego zakończenia" – podkreśla Interia.

We wcześniejszych spotkaniach grupy A Japonia pokonała Wenezuelę 3:0 (25:21, 25:20, 25:15), a Włochy wygrały z Kanadą 3:2 (26:28, 18:25, 25:21, 25:18, 15:11).

"Biało-Czerwoni" kolejne spotkanie rozegrają w poniedziałek, gdy ich przeciwnikami będą Włosi.