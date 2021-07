Co się dzieje z Bidenem? Dramatyczny apel lekarza Obamy

Coraz więcej Amerykanów apeluje do Joe Bidena, aby ten poddał się badaniom oraz przeprowadził testy medyczne na sprawność funkcji poznawczych i upublicznił ich wyniki. Do tych próśb dołączył Ronny Jackson.

Były lekarz Baracka Obamy oraz Donalda Trumpa zamieścił wideo, na którym uwieczniono zaskakujące zachowanie Joe Bidena. Polityk był pytany o ograniczenia funduszy policji w USA. Prezydent jednak zamiast odpowiedzieć na pytanie dziennikarza, odparł, że jest oskarżany przez Republikanów o „wysysanie krwi z dzieci”.

"On jest całkowicie zagubiony" – komentuje Jackson.

"Będzie tylko gorzej"

Lekarz podkreślił, że Ameryka boryka się z szeregiem problemów w tym z przemocą na ulicach, handlem narkotykami, a Demokraci domagają się obniżenia nakładów na służby.

Jackson podkreśla, że prezydent musi jak najszybciej przejść badania i upublicznić ich wyniki. – W tej chwili jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego (...) Myślę, że albo zamierza zrezygnować – przekonają go, by zrezygnował z urzędu w niedalekiej przyszłości z powodu problemów medycznych – albo będą musieli skorzystać z 25. poprawki, aby pozbyć się tego człowieka (...) Mówiłem, że będzie tylko gorzej. To się dzieje na naszych oczach – mówił Ronny Jackson w telewizji Fox News pytany o stan prezydenta USA.

Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu politycy zasiadający w Izbie Republikańskiej napisali list otwarty do prezydenta Bidena, w którym wzywali go do poddania się testom funkcji poznawczych. Warto dodać, że takie żądanie nie jest to szczególne novum. Dokładnie takie testy przeszedł Donald Trump, gdy sprawował funkcję prezydenta.

