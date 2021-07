Episkopat Francji odniósł się do antyrestrykcyjnych protestów

Sobota 24 lipca minęła we Francji pod znakiem masowych protestów przeciwko nowej ustawie covidowej.

W Paryżu, Lyonie i Marsylii doszło do potyczek manifestujących z policją, która użyła gazu łzawiącego. Trwające demonstracje przeciwko paszportom sanitarnym przekształcają się w starcia z policją. Protestujący w rozmowie z mediami podkreślają, że paszport sanitarny jest: „dyskryminacją” i „błędem politycznym prezydenta Emmanuela Macrona”.

Według szacunków policji na francuskie ulice tego dnia wyszło ok. 161 tys. osób.

Do tych wydarzeń odniósł się francuski episkopat.

"Rząd wypełnia swoje obowiązki"

Francuscy biskupi skrytykowali protestujących za posługiwanie się gwiazdą Dawida podczas manifestacji."Szoah to tragedia absolutna, w odniesieniu do której należy oceniać nasze zachowania polityczne, nie można jej jednak traktować instrumentalnie dla jakiekolwiek sprawy" – czytamy w oświadczeniu Episkopatu.

Zdaniem biskupów rząd wypełnia swoje obowiązki nakładając ograniczenia sanitarne, a oceną jego działań powinien zając się wymiar sprawiedliwości.

W oświadczeniu stwierdzono, że choć wszytkie wolności są ze sobą powiązane, to nie należy ich ze sobą mylić. "Wolność podróży, to nie to samo, co wolność istnienia. Wolności chodzenia do kina czy kawiarni nie wolno mylić z wolnością wychwalania Boga" – piszą duchowni.

Ustawa antycovidowa

Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, przyjęło ostatecznie w nocy z niedzieli na poniedziałek nową ustawę antycovidową.

Nowe regulacje zakładają rozszerzenie certyfikatu sanitarnego i obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia.

156 głosów było za ustawą, 60 przeciw, 14 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej w niedzielę ustawa przeszła przez Senat, gdzie 195 głosów było za, 129 przeciw, a 17 senatorów wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy, który był mocno kontestowany przez część opinii publicznej, odzwierciedla zapowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona z 12 lipca.

Zgodnie z ustawą obowiązek szczepień został rozszerzony na pracowników służby zdrowia, strażaków i specjalistów/opiekunów pracujących z osobami starszymi. Certyfikat sanitarny (przepustka zdrowotna, która jest potwierdzeniem pełnych szczepień lub ostatniego testu na koronawirusa) od początku sierpnia będzie także obowiązywał w kawiarniach i restauracjach.

Od 21 lipca Francuzi muszą okazywać certyfikat sanitarny w miejscach, w których zgromadzi się ponad 50 osób, tj. m.in. w kinach, teatrach, muzeach i halach sportowych.

Czytaj też:

Francja: Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę covidową MacronaCzytaj też:

Rzecznik rządu: Nie można wykluczyć modelu francuskiego w Polsce