Francuzi przeciwko segregacji sanitarnej. Policja użyła gazu łzawiącego

To trzecia z rzędu sobota protestów przeciw wprowadzeniu obowiązku posiadania przepustki sanitarnej, by np. móc brać udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. W przeddzień manifestacji w Paryżu spodziewano się, że weźmie w niej udział około 150 tys. osób; minionej soboty w stolicy demonstrowało 161 tys. demonstrantów, a dwa tygodnie temu – 110 tys.

Jeden z dwóch marszów protestacyjnych zorganizował były zastępca szefowej skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, założyciel małej eurosceptycznej partii Patrioci, Florian Philippot.

Atak na dziennikarzy

Uczestnicy tej demonstracji zaatakowali dwie dziennikarki AFP, opluwając je i lżąc, ponadto tłum uniemożliwił im nakręcenie relacji filmowej z marszu. Dyrekcja AFP podjęła decyzję o wycofaniu obu reporterek i zrezygnowała z obsługi manifestacji.

Biorący udział w drugim marszu przedstawiciel ruchu "żółtych kamizelek" Jerome Rodrigues tuż przed rozpoczęciem marszu krytykował rząd i media, które chcą jego zdaniem "sprzedać (Francuzom) informację o skuteczności szczepionki, nie mając nawet dowodów".

Około godz. 16 w pobliżu Placu Republiki policja użyła gazu łzawiącego wobec demonstrantów atakujących ich petardami i krzyczących: "Nie dla dyktatury!". Manifestujący nieśli transparenty z napisami: "(Prezydent Emmanuel) Macron – dymisja" i "Prezydent, posłowie, senatorzy, naukowcy, media – wszyscy tchórze".

Nie tylko Paryż

Liczące po kilka tysięcy osób manifestacje odbyły się też w innych miastach Francji, m.in. w Rennes, gdzie uczestnicy marszu nieśli plakaty z napisami: "Media kłamią! Chcemy prawdy" oraz "Zaszczepcie mnie przeciw kapitalizmowi i faszyzmowi!".

Tłumy wyszły na ulice również w Nantes, Montpellier, Nicei, Lille, Strasburgu i Lyonie.

Przepustka sanitarna obowiązuje od 21 lipca osoby udające się do miejsc kultury i rozrywki, a od 9 sierpnia będzie ona również wymagana, aby wejść do kawiarni, restauracji, pociągów etc.

Według opublikowanego w piątek badania we Francji osoby niezaszczepione stanowią 85 proc. chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji, w tym na oddziałach intensywnej terapii, oraz 78 proc. ofiar śmiertelnych – podaje AFP.

