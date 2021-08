Znany antyszczepionkowiec wziął łapówkę w pieniądzach z Monopoly

Opublikowane w sobotę nagranie, na którym widać, jak Corbyn zgadza się przyjąć 10 tys. funtów, odtworzono do niedzieli ponad 180 tys. razy.

Youtuberzy Josh Pieters i Archie Manners, udając osoby, które zainwestowały w AstraZenekę, powiedzieli Corbynowi, że przekażą mu 10 tys. funtów, jeżeli zrezygnuje z krytykowania preparatu tej firmy i skupi się na innych szczepionkach.

Na filmie wyjaśnili, że rzeczywiście kupili jedną akcję firmy za 100 funtów.

Fałszywe banknoty

Youtuberzy umówili się na spotkanie z Corbynem i pokazali mu kopertę z 10 tys. funtów w gotówce, którą następnie – gdy rozmówca nie patrzył – zamienili na kopertę z banknotami z gry "Monopoly".

Pieters powiedział Corbynowi, że chcieliby finansować jego działalność. – To wspaniale – powiedział Corbyn i dodał, że zaakceptuje propozycję pod warunkiem, że nikt nie będzie wpływał na jego politykę i to, co robi. – Nie prosimy o zmianę polityki ani niczego, ale jeśli można coś zrobić, aby trochę skupić się na Pfizerze lub Modernie, byłoby to przydatne – wyjaśnił Manners.

Jak powiedział Pieters, Corbyn zaczął wówczas spisywać korzyści płynące ze szczepienia preparatem AstraZeneki. – Nie nalegaliśmy na żadne zmiany polityki, ale wydaje się, że pan Corbyn był otwarty na pomysł przyjęcia naszej darowizny i skoncentrowania swoich wysiłków na firmach Pfizer i Moderna – dodał.

Corbyn przyjął kopertę z fałszywymi banknotami i zapewnił, że nie powie, że dostał pieniądze od AstraZeneki.

"To nie prawda"

W komentarzu dla "Daily Mail" Corbyn stwierdził, że nagranie było "mocno wyedytowane". – To nieprawda, że zgodziłem się na jakąkolwiek zmianę w polityce, powiedziałem tym oszustom, że wszystkie szczepionki przeciw COVID są niebezpieczne – podkreślił.

– Nie zgodziłem się na ograniczenie lub zmianę tego, co mówiliśmy i nadal będziemy mówić o różnych szczepionkach przeciw COVID – dodał.

Jak poinformował "The Independent", Piers Corbyn, który jest bratem byłego przewodniczącego Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, jest znanym antyszczepionkowcem, zaprzecza globalnemu ociepleniu, twierdzi też, że koronawirus nie istnieje. Został aresztowany za nieprzestrzeganie lockdownu, a w ubiegłym roku wziął udział w wydarzeniu organizowanym przez negacjonistów Holokaustu.

