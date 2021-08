Niemcy: Nasilone kontrole na granicach

– Są kontrole wyrywkowe. Staramy się sprawdzić jak najwięcej osób wjeżdżających do kraju – powiedział rzecznik policji federalnej w Pirnie, odnosząc się do granic Saksonii z Polską i Czechami. Cytuje go w niedzielę telewizja ARD.

– Kontrole skupiają się na autostradach i drogach federalnych, a także na trasie kolejowej z Pragi do Berlina – wyjaśnił rzecznik.

Podkreślił, że nikt nie zostanie odesłany na granicę, za to dane są gromadzone i przekazywane do odpowiednich władz ds. zdrowia. – Nie nakładamy również żadnych grzywien, ale przekazujemy zawiadomienia o wykroczeniu administracyjnym do właściwych organów – dodał.

Niemiecka policja federalna rozpoczęła kontrole także na północy kraju. Podczas wyrywkowych kontroli na granicach lądowych między Polską a landem Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz między Danią a Szlezwikiem-Holsztynem do wczesnego popołudnia nie odnotowano żadnych naruszeń – powiedziała agencji dpa rzeczniczka policji federalnej w Bad Bramstedt. Wyrywkowe kontrole przeprowadza się również w portach.

Także na zachodzie kraju, w krajach związkowych Nadrenia-Palatynat i Kraj Saara, policja federalna częściej sprawdza osoby wjeżdżające do Niemiec. Podróżni są kontrolowani w pobliżu granicy "na zasadzie losowej" – przekazał w niedzielę rzecznik policji w Koblencji. Kontrole są przeprowadzane w obszarze przygranicznym w promieniu do 30 kilometrów po stronie niemieckiej. W tym celu rozmieszczanych jest więcej funkcjonariuszy i obsadza się więcej punktów kontrolnych.

Nie każdy musi mieć certyfikat

Nowe przepisy nie dotyczą: osób zaszczepionych (co najmniej 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńców (28 dni-6 miesięcy po chorobie), dzieci do 12. roku życia, pracowników transgranicznych, osób przewożących zawodowo ludzi lub towary, osób wjeżdżających do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin).

