Gliński: Polska zapewni białoruskiej sprinterce odpowiednie warunki do trenowania

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz potwierdził, że białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska otrzymała od polskich władz wizę humanitarną. "Białoruska atletka Kryscina Cimanouska jest już w bezpośrednim kontakcie z polskimi dyplomatami w Tokio. Otrzymała wizę humanitarną. Polska zrobi wszystko, aby pomóc jej kontynuować karierę sportową. Polska zawsze oznacza Solidarność" – poinformował na Twitterze wiceminister. Prawdopodobnie sprinterka wyląduje w Polsce jeszcze w tym tygodniu.

Za wsparcie dla Cimanouskiej podziękował polskiej dyplomacji m.in. Franak Viacorka, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Ważna deklaracja Glińskiego

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński zapewnił, że jego resort włączy się we wsparcie dla Białorusinki. "MKDNiS w uzgodnieniu z MSZ zapewni Kryscinie Cimanouskiej od momentu przyjazdu do Polski odpowiednie warunki pobytu i kontynuowania kariery sportowej w jednym z naszych ośrodków sportowych" – napisał wicepremier w mediach społecznościowych.

Skandal w białoruskim sztabie

W białoruskim sztabie na igrzyskach olimpijskich w Tokio doszło do szokujących scen. Reprezentująca ten kraj sprinterka Kryscina Cimanouska ujawniła, że próbowano na siłę odesłać ją do kraju za krytykę sztabu trenerskiego. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Wbrew jej woli zawieziono ją wówczas na lotnisko. Sprinterce udało się zgubić osoby ze sztabu, które próbowały zmusić ją do wejścia na pokład samolotu, po czym zgłosiła się na policję, gdzie poprosiła o ochronę.

24-letnia Cimanouska miała ścigać się w biegu na 200 metrów na Stadionie Olimpijskim w poniedziałek. – Nie wrócę na Białoruś – zadeklarowała.

