"To wydarzenie musi wywołać alarm". Białoruski aktywista znaleziony martwy w parku w Kijowie

Informację o odnalezieniu ciała mężczyzny przekazała we wtorek kijowska policja.

"Obywatel Białorusi Wital Szyszou, który zaginął wczoraj w Kijowie, został dziś znaleziony powieszony w jednym z kijowskich parków, niedaleko miejsca, w którym mieszkał" – poinformowano w oświadczeniu.

Kijowska policja już wszczęła śledztwo ws. śmierci białoruskiego aktywisty i prosi wszystkich, którzy go znali o przekazanie informacji o ostatnich tygodniach jego życia, jego stanie emocjonalnym, możliwych zagrożeniach. Postępowanie prowadzone jest z artykułu karnego dot. zabójstwa. Policja nie wyklucza żadnej wersji, w tym morderstwa upozorowanego na samobójstwo.

Szyszou zaginął w poniedziałek. Tego dnia rano udał się, jak co dzień, na jogging. Do domu już nie wrócił. Zaginięcie zgłosiła jego partnerka. Z ustaleń agencji UNIAN wynika, że z numeru mężczyzny wykonano tego dnia kilka połączeń, które zostały po odebraniu natychmiast przerwane.

Białoruskie i rosyjskie KGBN gotowedo zemsty?

"Witalij Sziszow, szef Domu Białoruskiego w Kijowie znaleziony martwy. To wydarzenie musi wywołać alarm. Polska nie tylko powinna szerzej umożliwiać azyl, ochronę międzynarodową, ale też zapewnić bezpieczeństwo liderów białoruskich, którzy znaleźli schronienie w Polsce!" – skomentował sprawę poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. "To może być potwierdzenie, że białoruskie (i rosyjskie) KGB jest gotowe do zemsty, a nawet zbrodni w krajach, w których liderzy znaleźli tymczasowy dom. Apeluję do MSWiA o ochronę zagrożonych uchodźców. 9 sierpnia okażmy solidarność z #WolnaBiałoruś i @Tsihanouskaya!" – dodał parlamentarzysta.

Organizacja Białoruski Dom, którą kierował Wital Szyszou pomaga Białorusinom uciekającym ze swojego kraju przed prześladowaniami.

