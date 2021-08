Niemcy: Policja oskarżona o przemoc wobec protestujących

W internecie pojawiły się nagrania pokazujące użycie siły przez policjantów wobec uczestników protestów. Widać na nich funkcjonariusza, który bije demonstranta leżącego na ziemi i przytrzymywanego przez innych mundurowych. Wśród krążących w sieci setek filmików dostępny jest materiał ukazujący moment przewrócenia przez policjanta uciekającego uczestnika weekendowych wydarzeń na ulicach stolicy Niemiec.

W niedzielnych zajściach zostało rannych 60 funkcjonariuszy, w tym kilku poważnie – twierdzi z kolei policja. Wszczęto ponad 500 śledztw przeciwko uczestnikom protestów. Mimo oficjalnego zakazu dużych demonstracji przez Berlin przemaszerowało kilka tysięcy osób.

Centralne Biuro Skarg przyjmuje tymczasem zażalenia od osób, które „mają wrażenie, że funkcjonariusz policji dopuścił się wobec nich wykroczenia lub że zastosowany środek policyjny był niewłaściwy lub nieproporcjonalny”. Jak dotąd do urzędu wpłynęło około 30 skarg.

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur Nils Melzer wystąpił o oficjalne śledztwo w sprawie zajść na protestach i sformułował na Twitterze apel adresowany do potencjalnych świadków przemocy o zgłaszanie mu wszelkich udokumentowanych, pozaprawnych zachowań policji.

Policja bada zgromadzony materiał dowodowy. W jednym przypadku wszczęto postępowanie dotyczące podejrzenia uszkodzenia ciała protestującego przez funkcjonariusza policji.

Niedzielne protesty

Co najmniej 5 tys. koronasceptyków protestowało w niedzielę w zachodniej części Berlina mimo wydanego przez władze zakazu. Doszło do starć między demonstrantami a policją. Zatrzymano i aresztowano łącznie ok. 600 osób.

Protesty, głównie przeciwko działaniom rządu w czasie pandemii koronawirusa, rozpoczęły się już w niedzielę rano wokół Placu Olimpijskiego w dzielnicy Charlottenburg. Zebrało się tam ponad tysiąc osób. Niektóre próbowały przełamać policyjny kordon. Funkcjonariusze musieli użyć siły i zastosowali gaz pieprzowy. Do pilnowania porządku skierowano ponad 2200 funkcjonariuszy.

Berlińska policja zakazała 16 zaplanowanych na ten weekend zgromadzeń koronasceptyków z obawy przed naruszeniami przepisów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Wyższy Sąd Administracyjny dla Berlina-Brandenburgii potwierdził zakaz w sobotę późnym wieczorem.

Czytaj też:

Niemcy: Zmarł mężczyzna zatrzymany na proteście koronasceptykówCzytaj też:

Niemcy: Zatrzymania i aresztowania po protestach koronasceptyków