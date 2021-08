Wielka Brytania: Przeciwnicy szczepień próbowali wedrzeć się do dawnej siedziby BBC

Wczesnym popołudniem w miejskim parku Shepherd's Bush Green odbyła się dość liczna demonstracja przeciwników certyfikatów szczepionkowych i szczepień dzieci, której organizatorem była grupa o nazwie Official Voice. Część uczestników demonstracji przeszła później w kierunku znajdującej się nieopodal dawnej siedziby BBC, gdzie próbowała się wedrzeć do jednego z budynków.

Według relacji brytyjskich mediów oraz zamieszczonych przez nie nagrań wideo w próbie przedostania się do budynku brały udział dziesiątki osób - i co najmniej jednej się to udało. Na nagraniach widać też, że funkcjonariusze zostali zmuszeni do użycia pałek w celu obrony budynku.

Londyńska policja metropolitalna poinformowała, że na razie nie dokonała aresztowań w związku z tym incydentem, ale zabezpieczyła dowody.

Budynek, do którego próbowali się wedrzeć protestujący, stanowi część dawnego kompleksu biurowców publicznej stacji BBC, nazywanego w przeszłości BBC Media Village lub BBC White City. Jednak w 2013 r. większość z budynków została sprzedana prywatnemu deweloperowi, a jedyną częścią BBC, która tam pozostała, jest BBC Studioworks, spółka zależna realizująca programy telewizyjne - także na zasadach komercyjnych dla innych stacji.

Główna siedziba stacji, skąd nadawany jest m.in. informacyjny kanał BBC News, mieści się w innej części Londynu.

Szczepienia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii szczepienia przeciw Covid-19 nie są obowiązkowe, ale rząd zapowiedział, że od września do klubów nocnych będą mogły wejść tylko osoby zaszczepione. Zachęca też organizatorów imprez masowych, by stosowali certyfikaty szczepionkowe. Jednak sprawa budzi bardzo duże emocje i nawet w rządzącej Partii Konserwatywnej spora część posłów sprzeciwia się certyfikatom szczepionkowym.

