Austria: W tej kawiarni kawa i ciastko wyłącznie dla osób niezaszczepionych

Z prawnego punktu widzenia wszystko jest w porządku, przyznaje burmistrz Strobl Josef Weikinger. "Można się tylko z tego śmiać (...) i zaapelować do gości, żeby tam nie szli" – mówi Weikinger telewizji ORF.

ORF próbowała przeprowadzić wywiad z osobą prowadzącą kawiarnię. Kobieta nie chciała jednak rozmawiać.

Politolog Reinhard Heinisch uważa ten przypadek za symptomatyczny dla rosnącej alienacji wielu ludzi od klasycznych systemów w polityce i służbie zdrowia.

"Jest to oczywiście ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ społeczeństwo - a w szczególności demokracja - kładzie nacisk na zgodę i legitymizację. A kiedy duża część społeczeństwa nie uznaje już danej instytucji za prawowitą, wówczas ludzie ci odłączają się od społeczeństwa" – ostrzegał Heinisch.

Jest to według ekspertów bardzo groźne - przede wszystkim dlatego, że społeczeństwo rozpada się na obozy, klasy wiekowe i edukacyjne. "Jest to o tyle niebezpieczne, że decyzje polityczne nie mają już wtedy legitymizacji. A jeśli już tego nie mają, to demokracja też już nie działa" – mówi cytowany przez ORF Heinisch.

Silvia Traunwieser, profesor filozofii prawa na Uniwersytecie w Salzburgu, uważa, że "pandemia Covid-19 ze wszystkimi jej konsekwencjami dzieli społeczeństwo - ale nie tylko społeczeństwo. Wchodzi ona w znacznie mniejsze obszary - na przykład może prowadzić do konfliktów między pracownikami w firmach. Może nawet wywoływać konflikty w rodzinach lub powodować rozpad przyjaźni" – mówi Traunwieser.

"Społeczność i osoby odpowiedzialne za turystykę w regionie Wolfgangsee dystansują się od kawiarni, w której obsługiwani są tylko niezaszczepieni" – informuje ORF.

