Czy katolicki uniwersytet może zmuszać do szczepień? Studenci zagrozili pozwem

Loyola University w Chicago to jeden z katolickich uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, który nałożył na swoją kadrę i na studentów obowiązek przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19, aby mogli kontynuować pracę i naukę. Wszystkie trzy szczepionki dostępne w uniwersyteckim punkcie szczepień zostały stworzone w oparciu o przemysł aborcyjny.

Zakaz wstępu na kampus dla studentów, wypowiedzenie dla pracowników

Przeciwko takiej polityce powstało 11 studentów, którzy odmówili przyjęcia szczepionek stworzonych na bazie linii komórkowych abortowanych dzieci, powołując się przy tym na regulamin samego uniwersytetu, mówiący o wyjątku od obowiązku szczepień z powodów religijnych. Ich wnioski zostały odrzucone i dopiero po zagrożeniu uczelni pozwem do sądu federalnego, władze uniwersytetu noszącego patronat św. Ignacego Loyoli ustąpiły i uszanowały wolność sumienia swoich studentów.

„Studenci, którzy nie przesłali swoich kart szczepień lub nie otrzymali zgody na zwolnienie do piątku 6 sierpnia, nie pozostaną zapisani na zajęcia, gdy rozpocznie się semestr jesienny i nie będą mieli dostępu do budynków kampusu” – głosi uczelniany regulamin. Podobnie drastyczne obostrzenia dotknęły kadrę dydaktyczną, której członkom grozi bezwzględne wypowiedzenie umowy, w przypadku gdy nie poddadzą się przymusowi szczepień.

Wybór między wiarą a edukacją

Studenci, którzy nie chcieli legitymizować przemysłu aborcyjnego, zwrócili o pomoc do Liberty Counsel („rady wolności”), chrześcijańskiej, konserwatywnej organizacji prawniczej. Uczelnia zmieniła swoje stanowisko wobec 11 studentów „zaledwie kilka godzin przed tym, jak miała stanąć w obliczu federalnego pozwu” – dowiadujemy się z oświadczenia organizacji, która reprezentowała pokrzywdzonych studentów. „Ci studenci nie chcieli być zmuszani do wyboru między swoją wiarą a edukacją” – komentuje Liberty Counsel

- To wielkie zwycięstwo tych 11 studentów, ale Loyola University musi natychmiast zrezygnować z bezprawnego przymusu. Zmuszanie jakiejkolwiek osoby do otrzymania jednego z tych zastrzyków przeciw COVID, zatwierdzonych do użycia w trybie warunkowym przez FDA [amerykańska administracja żywności i leków – red.] jest naruszeniem zarówno prawa stanowego, jak i federalnego – ocenia prezes organizacji prawniczej, Mat Staver.

Staver przypomniał, że obowiązujące prawo „wymaga pełnej i świadomej, dobrowolnej zgody”, a „wszyscy pracownicy – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni przez organizacje religijne, czy nie – są chronieni przed obowiązkowymi szczepionkami COVID-19”. Preparaty te zostały dopuszczone do obrotu w trybie warunkowym i „żadna ze szczepionek przeciw COVID nie jest licencjonowana przez FDA; nie otrzymała też pełnej aprobaty FDA” – podkreśla prawnik.

