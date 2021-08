Szokujące prawo w Szkocji. Czterolatki mogą "zmienić" płeć bez zgody rodziców

Liczący 70 stron dokument został wydany w czwartek. Zgodnie z nowymi wytycznymi szkoccy nauczyciele są teraz zobowiązani do tego, aby nie kwestionować woli swoich uczniów, jeśli ci wyrażą chęć bycia określanym jako osoba o płci przeciwnej do stanu faktycznego. Dzieci mogą także dowolnie zmieniać swoje imiona. Według nowych przepisów nauczyciele są zachęcani, aby pytać dzieci o nowe imiona i zaimki.

Szkocja liderem w promowaniu LGBT

– Z przyjemnością ogłaszam, że będziemy pierwszym krajem na świecie, w którym edukacja włączająca LGBTI zostanie uwzględniona w programach nauczania – stwierdził wicepremier szkockiego rządu John Swinney. Polityk dodał także, że Szkocja jest już uważana za jeden z najbardziej postępowych krajów w Europie.

Dokument stwierdza, że nie istnieje granica wieku, od której możliwy jest płciowy "comig out". Co więcej, poglądy i prośby dzieci powinny być szanowane, nawet jeśli obejmują one brak zgody na informowanie rodziców o "nowej płci" dziecka.

„Młoda osoba transpłciowa mogła nie powiedzieć swojej rodzinie o swojej tożsamości płciowej. Nieumyślne ujawnienie może spowodować niepotrzebny stres dla młodej osoby lub może narazić ją na ryzyko i naruszyć prawo. Dlatego najlepiej jest nie dzielić się informacjami z rodzicami lub opiekunami bez rozważenia i poszanowania poglądów i praw młodej osoby” – stwierdza oficjalny dokument.

Kontrowersyjne wytyczne

Przedstawiciele szkockich organizacji wspierających środowiska LGBT z zadowoleniem przyjęli nowe wytyczne dla krajowego szkolnictwa.

– Uczniowie trans zasługują na to, by uczyć się w bezpiecznym i integracyjnym środowisku, dlatego zaktualizowane wytyczne rządu szkockiego dotyczące wspierania młodych osób trans w szkołach jest bardzo ważne. Mamy nadzieję, że ten materiał umożliwi nauczycielom i szkołom w całej Szkocji lepsze wspieranie rozwoju wszystkich młodych ludzi, zarówno w klasie, jak i poza nią – powiedziała Colin Macfarlane, dyrektor Stonewall Szkocja i Irlandia Północna, brytyjskiej organizacji wspierającej prawa LGBTQ+.

Z kolei Marion Calder z grupy kampanii For Women Scotland, która sprzeciwia się reformom ułatwiającym osobom transpłciowym uznanie za kobiety, negatywnie ocenia wprowadzone zmiany.

– Jest to niebezpieczna ideologia, którą promuje rząd szkocki – stwierdziła. – Dzieci są teraz zachęcane do przejścia na ścieżkę medyczną [aby zmienić płeć - przyp. red.], co zmieni resztę ich życia – dodała.

