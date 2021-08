"Nie odsprzedamy udziałów". Prezes Discovery: Mamy alternatywne scenariusze

Jean-Briac Perrette, prezes i dyrektor generalny Discovery International, w rozmowie z agencją Associated Press stwierdził, że w tej chwili TVN jest wart 3 mld dolarów. – Nie mamy zamiaru niczego sprzedawać ani odchodzić – powiedział Perrette. Podkreślił, że koncern rozważa inne scenariusze i przygotowuje się do nowej sytuacji prawnej.

Jednocześnie szef Discovery wezwał rząd Stanów Zjednoczonych, władze Unii Europejskiej i kraje Europy do interwencji ws. "lex TVN". – Widzimy wielkie wsparcie ze strony rządu USA i ogromne wsparcie ze strony UE. Ale do tej pory na nic się to zdało, bo polski rząd jest bardzo zdeterminowany – uważa Perrette.

Prezes Discovery podkreśla, że jego koncern poinformował już prezydenta Andrzeja Dudę, że podejmuje kroki prawne. Według spółki, nowela ustawy medialnej łamie zapisy traktatu podpisanego między USA a Polską 21 marca 1990 r.

"Lex TVN". Czego dotyczy ustawa?

W środę Sejm przyjął nowelizacją ustawy medialnej, która została nazwana "lex TVN". Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Teraz nowelą zajmie się Senat.

Decyzja posłów wywołała niezadowolenie części europejskich mediów. Jeden ze szwedzkich dzienników oskarżył Polskę o autorytaryzm. Z kolei niemiecka prasa domaga się od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji.

Według nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM, Stany Zjednoczone są "zawiedzione i poirytowane" działaniami polskich władz związanymi z ustawą "lex TVN". Rozgłośnia ustaliła, że Waszyngton rozważa możliwość nałożenia sankcji na Warszawę. Możliwe są trzy scenariusze.

