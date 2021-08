"To faktycznie tragedia". Dramatyczne sceny na konferencji szefa NATO ws. Afganistanu

Błyskawiczny upadek afgańskiego rządu wywołał szok międzynarodowej opinii publicznej. Ofensywa talibów, która w niedzielę dotarła do stolicy państwa Kabulu, doprowadziła do ucieczki z kraju prezydenta Aszrafa Ghaniego oraz zmusiła tysiące Afgańczyków do prób ucieczki z tamtejszego lotniska.

Zdjęcia oraz filmy przekazane przez obecnych na płycie lotniska reporterów, pokazują szokujące sceny. Zdesperowani ludzie próbują dostać się na pokład samolotów, które odlatują do innych krajów. Część z Afgańczyków próbuje uczepić się skrzydeł lub elementów podwozia i w ten sposób wydostać się z Kabulu.

Stoltenberg: Nikt się nie spodziewał

Sekretarz generalny NATO podczas wtorkowej konferencji pasowej wskazał, że tak szybki upadek afgańskiego rządu jest szokiem dla przywódców świata zachodniego.

– To, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, było wojskowym i politycznym upadkiem, którego nikt się nie spodziewał. Liderzy Afganistanu nie przeciwstawili się talibom i nie doprowadzili do pokojowego rozwiązania, którego desperacko chcieli Afgańczycy – stwierdził Jens Stoltenberg.

Jak zauważył szef NATO, szok jest tym większy, jeśli weźmie się olbrzymie kwoty oraz nakład sił, jakie zainwestowano w wyszkolenie oraz wyekwipowanie afgańskiej armii.

Stoltenberg zauważył, że NATO musi wyciągnąć "wiele wniosków" z agańskiej lekcji.

– Musimy być jednak świadomi także tego, co zyskaliśmy i czego się nauczyliśmy. Wojska NATO weszły do Afganistanu, by nie był on schronieniem dla międzynarodowego terroryzmu. Przez ostatnich 20 lat nie było ataków terrorystycznych zaplanowanych z terenu Afganistanu – stwierdził. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Dramatyczny apel

Podczas konferencji szefa NATO doszło do dramatycznego wydarzenia. Jedna z dziennikarek ze łzami w oczach apelowała o zdecydowaną reakcję Sojuszu na działania talibów, przede wszystkim wobec kobiet. Za plecami kobiety była widoczna kartka z napisem "Afghan Lives Matters" (życie Afgańczyków ma znaczenie).

– Rozumiem pani frustrację. Spotkałem w Afganistanie wiele kobiet, które były silnymi liderkami. Będziemy nadal wspierać kobiety i rozliczać nowych przywódców z przestrzegania praw człowieka – odpowiedział dziennikarce Stoltenberg, po czym dodał: "To faktycznie tragedia, to, co widzimy w Afganistanie".

