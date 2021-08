40 państw już dało się nabrać. Interpol ostrzega

Interpol ostrzegł swe kraje członkowskie przed oszustami, którzy zdołali już nabrać szpitale i resorty zdrowia w 40 państwach, podając się za producentów szczepionek przeciwko COVID-19, które faktycznie nie istniały – podały media.

Oszuści wykorzystywali fałszywe konta i strony internetowe w mediach społecznościowych. W co najmniej 60 przypadkach kupujący otrzymali fałszywe oferty zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, dopuszczonych w ich kraju.

Interpol przypomina, że szczepionki przeciw COVID-19 są dystrybuowane przez przedstawicieli służby zdrowia i żadne takie preparaty nie są dostępne w sprzedaży online.

Agencja podała, że celem fałszerzy byli pracownicy resortów zdrowia, z którymi nawiązywali oni kontakt za pośrednictwem prywatnych e-maili, a także telefonicznie. Podszywali się pod producentów leków lub agencje rządowe i oferowali na sprzedaż szczepionki, które nigdy nie dotarłyby do odbiorców.

Szef Interpolu alarmuje

– Nawet jeśli oszustwo się nie powiodło, ważne jest, aby zostało zgłoszone policji w celu wykrycia potencjalnych powiązań – powiedział szef Interpolu Jurgen Stock. – Wraz z pandemią i wysiłkami krajów, aby bezpiecznie i szybko zaszczepić obywateli, istotne jest, by proces wdrażania szczepionek był chroniony od momentu produkcji do momentu dostawy do odbiorcy – podkreślił Stock.

Agencja przypomina, że przestępcy "wykorzystują każdy etap pandemii", oferując podrobione artykuły, takie jak maseczki, oraz przeprowadzają cyberataki na systemy zdrowia poszczególnych krajów.

W ubiegłym tygodniu policja oskarżyła 23 osoby zamieszane w proceder sprzedaży fałszywych maseczek. Zarobiły one na tym łącznie 1,2 mln dolarów, piorąc pieniądze przez jeden z rumuńskich banków.

