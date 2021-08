"Prezent" od armii USA. Drogi sprzęt i dane współpracowników w rękach talibów

Według syna byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Donalda Trumpa Jr., amerykańska armia nie zdążyła zabrać z Afganistanu między innymi helikopterów Blachawk, o wartości 20 miliardów dolarów.

"Talibowie posiadają teraz więcej helikopterów Blackhawk niż ok. 166 innych krajów na całym świecie! Biden podarował talibom najbardziej niebezpieczny sprzęt wojskowy na świecie wart 20 miliardów dolarów" – napisał na Twitterze Donald Trump Jr.

twitter

Mają dostęp do danych o kolaborantach

Drogi sprzęt to jednak nie wszystko, co zyskali talibowie. Według portalu The Intercept, mają oni w swych rękach także amerykański system HIIDE do biometrycznej identyfikacji ludności wraz z danymi osobowymi Afgańczyków, którzy poszli na współpracę z siłami koalicyjnymi.

Podczas wtorkowego briefingu prasowego, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake Sullivan stwierdził, że wojsko amerykańskie nie jest w stanie namierzyć sporej ilości wartego miliardy dolarów wyposażenia militarnego, które było przeznaczone dla armii afgańskiej.

Ewakuacja z Afganistanu

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki informował, że akcja ewakuacji obywateli Afganistanu, którzy pomagali Polsce w tym kraju, weszła w kolejny etap.

Prezydent Andrzej Duda w porozumieniu z rządem postanowił o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Poleci tam 100 żołnierzy.

Ewakuację z Afganistanu trzeba było podjąć w związku z działaniami talibów i zajęciu przez nich dużej części kraju po wycofaniu się amerykańskich sił wojskowych. W niedzielę talibowie wkroczyli do stolicy Afganistanu, Kabulu. Prezydent Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę.

Czytaj też:

Talibowie szukają kolaborantów. Prof. Balcerowicz: Im wszystkim grozi śmierćCzytaj też:

Sikorski: Premier Morawiecki powinien mi dziękować