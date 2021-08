Włochy: Krok w kierunku legalizacji eutanazji i wspomaganego samobójstwa

Od kwietnia trwała wzmożona kampania na rzecz „prawa” do popełnienia samobójstwa. W tym tygodniu aktywiści prowadzący akcję „Legalna eutanazja” poinformowali, że zebrali pół miliona podpisów niezbędne do podjęcia przez parlament decyzji o przeprowadzeniu referendum, a do września chcą zebrać jeszcze kolejne 250 tys.

Eutanazja i wspomagane samobójstwo są we Włoszech nielegalne, a obowiązująca ustawa mówi, że „każdy, kto powoduje śmierć człowieka, za jego zgodą, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu do piętnastu lat”. Usunięcie zapisu o karalności, czego domagają się inicjatorzy referendum, otworzyłoby następnie w ich zamyśle drogę do całkowitej legalizacji eutanazji.

Sąd ponad prawem?

Niezależnie od obowiązującego prawa aktywiści powoływali się na wyrok włoskiego sądu z 2019 roku, który orzekł, że wyjątkiem dla zakazu eutanazji może być „nieodwracalny” stan pacjenta i „cierpienie nie do zniesienia”.

„Poważne zaniepokojenie” petycją o referendum wyraził włoski episkopat. „Każdemu, kto znajduje się w warunkach skrajnego cierpienia, należy pomóc radzić sobie z bólem, przezwyciężać udrękę i rozpacz, a nie eliminować własne życie” – podkreślają biskupi w swoim oświadczeniu.

Eutanazja „świętym prawem do własnego ciała i życia”?

Hierarchowie przypomnieli, że eutanazja jest „czynem wewnętrznie złym” i ocenili, że „wybór śmierci jest klęską człowieka, zwycięstwem indywidualistycznej i nihilistycznej koncepcji antropologicznej, w której ani nadzieja, ani relacje międzyludzkie nie znajdują więcej miejsca”.

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, abp Vicenzo Paglia, uznał, że eutanazja jest „nową formą eugeniki”, a narracja na temat jej legalności to „niebezpieczna sugestia, która zatruwa kulturę”. Na wypowiedź hierarchy odpowiedział prominentny aktywista na rzecz eutanazji, Marco Cappato, twierdząc, że możliwość popełnienia samobójstwa w zgodzie z przepisami jest „świętym prawem do odmowy narzucania cudzych wyborów własnemu ciału i życiu”.

