Kilkuset mężczyzn molestowało kobietę. Nagranie trafiło do sieci

Do dramatycznych zdarzeń doszło w Lahore, mieście znajdującym się we wschodniej części Pakistanu. Do ataku doszło w parku. Tłum kilkuset mężczyzn rzucił się na młodą kobietę. Dziewczyna została porwana, zerwano z niej ubranie, obmacywano ją, pobito, a następnie okradziono.

Kobieta podczas zdarzenia kręciła film na serwisie TikTok. Oprócz tego zdarzenie nagrało kilku świadków. Filmy już trafiły do sieci.

– Tłum szarpał mnie ze wszystkich stron, podarł moje ubrania. Zostałam podniesiona do góry i niesiona. Zaatakowali mnie brutalnie – przekazała dziewczyna w oświadczeniu przekazanym policji.

Pierwsze zatrzymania

Nie wiadomo jakie były przyczyny napaści. Film jest szeroko komentowany w całym kraju. Nagranie wzbudziło powszechne oburzenie.

Fawad Chaudhry, rzecznik pakistańskiego rządu, zapowiedział już pierwsze zatrzymania. Wiadomo, że niektórych napastników udało się zidentyfikować dzięki nagraniom z internetu oraz filmów z monitoringu. Rzecznik podkreślił, że sprawa ma charakter priorytetowy. W sprawę jest zaangażowany premier kraju.

Nie wiadomo jednak, ile osób zatrzymano do tej pory, jakie postawiono im zarzuty, ani jakie grożą im kary.

Czytaj też:

Zgwałcił nastolatkę na zatłoczonej plaży. Poszukiwany PakistańczykCzytaj też:

Nastolatka oskarżyła księdza o gwałt. Winnym okazał się jej chłopak