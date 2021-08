USA: W Kalifornii po raz pierwszy ruszy Marsz Życia

Na środę w stolicy Kalifornii, Sacramento, zaplanowany został Marsz Życia. Wydarzenie organizowane jest we współpracy ogólnokrajowej organizacja Marsz dla Życia i Kalifornijskiej Rady Rodzin (California Family Council), będącej lokalną filią organizacji Skup się na Rodzinie (Focus on Family).

- Marsz jest dla kalifornijskich obrońców życia okazją do zjednoczenia i zachęcenia ustawodawców stanowych do tworzenia polityki, która szanuje prawa nienarodzonych – powiedziała Jeanne Mancini, prezes Funduszu Obrony i Edukacji Marszu dla Życia.

Celebrowanie Boskiego daru życia

Marsz rozpocznie się o godz. 11:00 lokalnego czasu. Zwolennicy życia zbiorą się na wiecu u stóp stanowego Kapitolu, by dać wyraz swym postulatom wobec władz jednego z najbardziej pro-aborcyjnych stanów. W południe ruszy przemarsz ulicami Sacramento. Jak wskazał Jonathan Keller, przewodniczący Kalifornijskiej Rady Rodzin, „jeśli chodzi o traktowanie każdego ludzkiego życia z godnością i szacunkiem, nasz Złoty Stan ma historię o nadszarpniętej reputacji”.

- Zapraszamy wszystkich ludzi do przyłączenia się do nas w celebrowaniu Boskiego daru życia od poczęcia do jego naturalnego końca. Zobowiążmy się wszyscy ponownie do wolności i sprawiedliwości dla wszystkich – narodzonych i nienarodzonych – wezwał działacz.

Pierwsze tak duże wydarzenie w Kalifornii

Udział w marszu zapowiedzieli dwaj republikańscy politycy z Kalifornii, członek Zgromadzenia Stanowego, James Gallagher i senatorka Shannon Grove. Wydarzenie będzie pierwszym dużym Marszem Życia w postępowanym stanie, gdzie dotychczas odbywały się jedynie mniejsze, rozproszone inicjatywy pro-life.

Organizatorzy mają nadzieję na popularyzację postaw pro-life i publiczne podzielenie się doświadczeniami, aby ułatwić zwolennikom życia docieranie do lokalnych polityków w celu prowadzenia starań o zabezpieczenie godności życia ludzkiego w stanowym prawodawstwie.

Czytaj też:

Lesbijka i protestantka przyjęła Komunię Świętą na Mszy kard. CupichaCzytaj też:

Furgonetka pro-life kilka dni w Szczecinie. Incydent w hoteluCzytaj też:

USA: Dom pomocy dla samotnych matek. Inicjatywa diecezji i środowisk pro-life