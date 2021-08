Europejski Trybunał Praw Człowieka: Polska ma zapewnić migrantom żywność i opiekę medyczną

ETPC zajmuje się tą sprawą na wniosek Warszawskiej Rady Adwokackiej, która w poniedziałek wnioskowała o wydanie zarządzenia tymczasowego wobec Polski. Sprzeciw prawników wzbudził fakt, że mimo odebrania "ustnego oświadczenia woli" ze strony migrantów, że chcą uzyskać w Polsce status uchodźcy, nie zostali oni wpuszczeni i umieszczeni w stosownym ośrodku na terytorium naszego kraju.

Pomoc humanitarna z Polski czeka przy granicy

We wtorek na antenie Polsat News premier Mateusz Morawiecki poinformował, że transport z polską pomocą humanitarną dla migrantów czeka w pobliżu granicy na zezwolenie na wkroczenie na terytorium Białorusi. Dzisiaj Mińsk jasno zadeklarował, że nie życzy sobie pomocy ze strony Polski. Do sprawy odniósł się już premier Morawiecki.

– To są osoby, które są na terytorium Białorusi, więc Białoruś odpowiada w pełni za nie, zarówno od strony prawa międzynarodowego – podkreśla premier Morawiecki. – Białoruś odmawia przyjęcia pomocy na granicy i ku naszemu zdumieniu jest to pełna odmowa – dodaje szef rządu.

Premier podkreśla, że transport z pomocą cały czas znajduje się na przejściu w Bobrownikach, licząc "na to, że przyjdzie opamiętanie ze strony białoruskiej". – Wiedząc o tym, że te osoby po drugiej stronie są i mogą potrzebować wsparcia, posłaliśmy transport i od ponad doby, czeka on na przejściu w Bobrownikach, licząc na to, że przyjdzie opamiętanie ze strony białoruskiej i będziemy mogli dopomóc tym ludziom, którzy się tam znaleźli w sposób legalny, bo państwo białoruskie ich do siebie zaprosiło – mówi premier.

Czytaj też:

Senator radzi, żeby przyjąć imigrantów: Za kilka dni ETPCz i tak nas zmusiCzytaj też:

"Obalmy zasieki na granicy". Skandaliczny artykuł w "Gazecie Wyborczej"Czytaj też:

Białoruś odmawia polskiej pomocy. Morawiecki: Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie