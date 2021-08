Eksplozja w pobliżu lotniska w Kabulu. Są ranni

Do eksplozji doszło przy wejściu do Abbey, gdzie w ostatnich dniach stacjonowały wojska brytyjskie. Była to jedna z trzech bram, które zostały zamknięte po ostrzeżeniu o zagrożeniu terrorystycznym.

Przedstawiciel USA powiedział agencji prasowej Reuters, że eksplozję spowodował zamachowiec-samobójca.

Biały Dom potwierdził, że prezydent Biden został poinformowany o rozwoju wydarzeń.

Wkrótce więcej informacji.