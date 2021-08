Prezydent: Moim marzeniem jest, żeby Mołdawia stała się członkiem wspólnoty Trójmorza

Wizyta w Kiszyniowie rozpoczęła się od oficjalnego powitania Prezydenta RP przez Prezydent Republiki Mołdawii Maię Sandu. Po nich odbyły się rozmowy „w cztery oczy” oraz rozmowy plenarne delegacji.

Następnie w trakcie konferencji prasowej prezydent zapewnił o polskim wsparciu w przeprowadzaniu reform. – Wierzę w to głęboko, że pani prezydent jest kobietą młodą i zdeterminowaną do tego jako polityk, żeby dokonać w Mołdawii rzeczywistej zmiany. Ta zmiana jest możliwa, tak jak okazała się możliwa zmiana w Polsce, o której ja mówiłem kiedyś moim wyborcom w 2015 roku, że ta zmiana zostanie dokonana jeżeli ja zostanę prezydentem – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że kluczowe do skutecznych reform jest przywrócenie uczciwości w życiu politycznym i gospodarczym kraju.

– Wszędzie tam, gdzie pani prezydent i rząd uznają, że to wsparcie jest potrzebne będziemy się starali to wsparcie zaoferować korzystając z naszego doświadczenia, tego wszystkiego, co związane właśnie ze zmianami, które w Polsce następowały przez ostatnie ponad 30 lat, a zwłaszcza także i w ciągu ostatnich 6 lat, kiedy w Polsce pozmienialiśmy bardzo wiele – zadeklarował.

Andrzej Duda wskazał na doświadczenia Polski w zmianie wymiaru sprawiedliwości i stwierdził, że podobne zmiany będą potrzebne w najbliższym czasie w Mołdawii. – Myślę, że Mołdawia powinna przede wszystkim jak najszybciej przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości tak, aby jak najszybciej usunąć ze swojego systemu skompromitowanych sędziów i prokuratorów – ocenił.

Mołdawia a Trójmorze

Prezydent RP wyraził także nadzieję na wspólną pracę z Mołdawią w ramach Trójmorza.

– Moim marzeniem jest, aby Mołdawia stała się nie tylko partnerem Trójmorza, bo mam nadzieję, że partnerem Trójmorza będzie, ale chciałbym, żeby stała się członkiem wspólnoty Trójmorza. Członkami wspólnoty Trójmorza są państwa Unii Europejskiej – poinformował.

Andrzej Duda zwrócił uwagę na istotę rozwijania architektury bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Nie chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo militarne, chodzi także i o bezpieczeństwo energetyczne zakresie dostaw gazu, w zakresie dostaw energii elektrycznej, chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe, o wszelkiego rodzaju formy bezpieczeństwa, a więc krótko mówiąc, rozwój także i nowoczesnej infrastruktury, która umożliwi tworzenie rzeczywiście nowoczesnego państwa – doprecyzował prezydent.

