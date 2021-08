Zamach w Kabulu. Biden: Zmusimy was, byście za to zapłacili

Biden wygłosił przemówienie w Białym Domu kilka godzin po tym, jak na lotnisku w Afganistanie doszło do dwóch eksplozji, w których zginęło co najmniej 85 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. Reuters podkreśla, że był to najkrwawszy dzień dla sił USA od dekady.

– Nie wybaczymy, nie zapomnimy, dorwiemy was i zmusimy was, byście za to zapłacili – oświadczył Biden. Prezydent USA polecił dowódcom wojskowym przygotowanie planu uderzenia odwetowego wobec przywódców Państwa Islamskiego, ponieważ to ta organizacja terrorystyczna przyznała się do przeprowadzenia zamachu w Kabulu.

Biden zapowiedział jednocześnie, że amerykańska akcja ewakuacyjna z Afganistanu będzie kontynuowana. – Nie damy się odstraszyć terrorystom, nie pozwolimy im przerwać naszej misji. Będziemy kontynuować ewakuację – podkreślił.

31 sierpnia definitywny koniec

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała dziennikarzom, że Biden trzyma się terminu wycofania sił amerykańskich z Afganistanu do 31 sierpnia, tłumacząc, że robi to za radą doradców wojskowych zaniepokojonych kolejnymi atakami.

Psaki przekonywała, że prezydent USA pracuje nad tym, aby do wtorku wydostać stamtąd każdego Amerykanina. – Nasze zobowiązanie wobec nich się nie kończy – powiedziała rzeczniczka. Jak dodała, Stany Zjednoczone mają "ogromny wpływ" – w tym ekonomiczny – na talibów, którzy podlegają sankcjom nałożonym przez USA i ONZ.

Żołnierzy, którzy zginęli w zamachu, Biden nazwał bohaterami. Polecił też opuszczenie flag w Białym Domu i budynkach publicznych w całym kraju do połowy masztu.

