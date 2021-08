Pentagon potwierdza: Zabito dwóch członków Państwa Islamskiego

W piątek Stany Zjednoczone przeprowadziły akcję odwetową po zamachach w Kabulu. Z informacji przekazanej przez amerykańskie siły zbrojne wynika, że do ataku doszło w prowincji Nangarhar we wschodniej części Afganistanu. Początkowo poinformowano, że "cel został zabity", teraz Pentagon przekazał dokładniejsze informacje.

Rzecznik Pentagonu John Kirby w oficjalnym komunikacie poinformował, że w wyniku ataku dronów zabito dwóch ważnych członków terrorystycznej organizacji.

Kirby nie podał tożsamości zabitych osób, jedynie przekazał, że brały one udział w planowaniu kolejnych zamachów. – Możemy powiedzieć, że Państwo Islamskie straciło pewną część możliwości planowania ataków – mówił.

– Fakt, że te dwie osoby nie chodzą po powierzchni ziemi, jest dobrą rzeczą – dodał amerykański generał William Taylor.

– Mogę potwierdzić, wraz z napływem nowych informacji, że dwa cele wysokiego znaczenia w ISIS zostały zabite, a jeden zraniony. Wiemy też, że nie ma ofiar w cywilach. Bez zdradzania konkretnych planów mogę potwierdzić, że będziemy podtrzymywać tę zdolność do bronienia się i pokazywania na horyzoncie możliwości przeprowadzania antyterrorystycznych operacji w razie potrzeby – kontynuował wojskowy.



"Nie wybaczymy"

Akcję odwetową zapowiedział w czwartkowym orędziu amerykański prezydent. – Nie wybaczymy, nie zapomnimy, dorwiemy was i zmusimy was, byście za to zapłacili – oświadczył Biden. Prezydent USA polecił dowódcom wojskowym przygotowanie planu uderzenia odwetowego wobec przywódców Państwa Islamskiego, ponieważ to ta organizacja terrorystyczna przyznała się do przeprowadzenia zamachu w Kabulu.

Biden zapowiedział jednocześnie, że amerykańska akcja ewakuacyjna z Afganistanu będzie kontynuowana. – Nie damy się odstraszyć terrorystom, nie pozwolimy im przerwać naszej misji. Będziemy kontynuować ewakuację – podkreślił.

Przypomnijmy, że w czwartkowych zamachach w Kabulu zginęło łącznie 170 osób. Wśród ofiar byli amerykańscy żołnierze.

