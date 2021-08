Komisja Europejska naciska ws. szczepień. "Musimy zlikwidować lukę w odporności"

Do końca lipca Komisja zapewniła państwom członkowskim liczbę dawek szczepionki wystarczającą do pełnego zaszczepienia 70 proc. dorosłych mieszkańców UE.

"Pełne zaszczepienie 70 proc. dorosłych mieszkańców UE już w sierpniu jest wielkim osiągnięciem. Unijna strategia na rzecz wspólnych działań przynosi korzyści i stawia Europę w czołówce światowej walki z COVID-19. Jednak pandemia nie dobiegła końca. Musimy zrobić więcej. Apeluję do wszystkich osób, które mogą się szczepić, aby to zrobiły. Musimy również pomagać w szczepieniach reszcie świata. Europa będzie nadal wspierać w tych wysiłkach swoich partnerów, w szczególności kraje o niskich i średnich dochodach" – powiedziała we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła, że jest to wspólne osiągnięcie UE i jej państw członkowskich, które pokazuje, jak wiele jest możliwe przy solidarnej współpracy i koordynacji.

"Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz dalszego zwiększenia liczby szczepień w całej UE. Nadal będziemy wspierać w szczególności te państwa członkowskie, które nadal zmagają się z wyzwaniami. Musimy zlikwidować lukę w odporności i zamknąć drogę dla nowych wariantów. Szczepienia muszą wygrać wyścig z wariantami" – wskazała.

Zdaniem Komisji, szybkie i pełne zaszczepienie wszystkich grup docelowych – w Europie i na świecie – ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania skutków pandemii.

"Biorąc pod uwagę zagrożenie nowymi wariantami, ważne jest dalsze zapewnianie również w nadchodzących latach dostępności wystarczającej liczby szczepionek, w tym odpowiednio dostosowanych szczepionek. Dlatego 20 maja Komisja podpisała nową umowę z BioNTech-Pfizer, która przewiduje dostarczenie 1,8 mld dawek szczepionek w okresie od końca obecnego roku do 2023 r. W tym samym celu Komisja skorzystała również z opcji zakupu 150 mln dawek w ramach drugiej umowy z firmą Moderna. Państwa członkowskie mają możliwość odsprzedania lub przekazania dawek krajom poza UE znajdującym się w potrzebie lub za pośrednictwem COVAX, co przyczyni się do zapewnienia globalnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionki na całym świecie. Kolejne umowy mogą zostać zawarte w przyszłości. Jest to wspólna unijna polisa ubezpieczeniowa na wypadek wszelkich przyszłych fal COVID-19" – podała KE.

