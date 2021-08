Bp Schneider: Zasady covidowe mogą być "prefiguracją znaku Bestii"

Po zaoferowaniu katolikom sprzeciwiającym się nieetycznym szczepionkom przeciw COVID-19 pomocy w postaci certyfikatów o klauzuli sumienia, bp Athanasius Schneider w rozmowie z LifeSiteNews przedstawił „eschatologiczną” analizę problemu obostrzeń wprowadzanych pod pretekstem walki z epidemią koronawirusa.

„Nie twierdzę, żeby było jasne, że jest to bezpośredni znak Bestii, ale może to być już po części prefiguracja tego znaku” – powiedział konserwatywny hierarcha, komentując elementy „reżimu sanitarnego”, takie jak przymus szczepień czy paszporty covidowe. Podkreślił przy tym, że nakładane obecnie środki przymusu czynią państwo niejako „właścicielem” ludzkiego ciała, co jest rzeczą bez precedensu w historii naszej cywilizacji. „Jeżeli rząd ma absolutną władzę, aby cię zmusić i powiedzieć, jak powinno ma być traktowane twoje ciało, to straciłeś ostatnią formę prywatności, ponieważ twoje ciało należy do ciebie” – powiedział bp Schneider.

Konieczne tworzenie alternatywnych dróg

Biskup, który wychował się pod sowieckim reżimem w Kazachstanie, podkreślił, że sprzeciw wobec reżimu covidowego musi być dwojaki. Po pierwsze ma on polegać na bezwzględnym odrzuceniu szczepionek produkowanych bądź testowanych w oparciu o przemysł aborcyjny. Po drugie potrzebne jest tworzenie sieci oporu, które pozwolą na wymianę handlową i podróżowanie z pominięciem „przepustek covidowych”.

Odnosząc się do przypadku radykalnych obostrzeń we Francji, hierarcha wskazał, że taka droga prowadzi do współczesnej formy niewolnictwa. „Musimy już teraz szukać wszystkich praktycznych możliwości, aby uniknąć tej nowej narzucanej dyktatury nad naszym ciałem i naszą wolnością. Jeśli tego nie zrobimy, nastąpi totalitaryzm, który będzie całkowity i to będzie koniec każdego ludzkiego społeczeństwa” – stwierdził.

- Apeluję również do niewierzących, do wszystkich ludzi dobrej woli, aby już zaczęli planować alternatywne systemy, w transporcie, w kupnie i sprzedaży produktów, może także w edukacji, poprzez prowadzenie prywatnych ośrodków studiów. Musimy je rozwinąć, przynajmniej teoretycznie, a potem praktycznie, z tymi wszystkimi dobrymi ludźmi, którzy dziś demonstrują, jak przetrwać. Musimy zawrzeć światowy sojusz protestu i alternatywnych dróg; jeśli tego nie zrobimy, będziemy mieli system całkowicie totalitarny. A tego musimy unikać – przekonywał biskup.

„Wielka nieodpowiedzialność Kościoła”

Bp Athanasius Schneider skrytykował zaangażowanie hierarchii kościelnej w promocję nieetycznych szczepionek, mówiąc, iż „jest to wielka nieodpowiedzialność Kościoła, łącznie z Watykanem i teologami, którzy uspokajają i zagłuszają sumienie ludu, paraliżując w ten sposób opór”.

Purpurat porównał obecne czasy do okresu komunistycznego, w którym za sprzeciw wobec obowiązującej ideologii płaciło się cenę choćby w postaci zawodowego wykluczenia, czego doświadczyli jego rodzice w Kazachstanie. Dodał jednak, że „Bóg wynagrodzi tych ludzi wieloma darami duchowymi, jeśli zdecydują się żyć uboższym życiem, zamiast współpracować z przemysłem aborcyjnym. Z pewnością nie umrą z głodu, Bóg nigdy na to nie pozwoli!”.

Nie możemy bać się rządów

Bp Schneider, zapytany, co doradziłby osobom, które dotyka przemoc ze strony władz, odpowiedział: „Po pierwsze, wskazałbym im słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii. Mówi: Nie bój się tych, którzy zabijają twoje ciało, ale bój się tych, którzy zabiorą twoją duszę lub ją zniszczą. Nie możemy bać się rządu; musimy dać prymat naszej duszy, naszemu życiu duchowemu, życiu modlitwą i sakramentami, a więc powinniśmy być na co dzień głęboko zakorzenieni w modlitwie”.

Hierarcha zakończył wywiad pełnym wiary i nadziei zapewnieniem, że przy pomocy wszechmogącego Boga i Jego Niepokalanej Matki wszelkie przeciwności możemy obrócić w dobro naszych dusz, ponieważ władza nad stworzeniem jest wyłączną domeną Stwórcy i nie przemogą jej żadne ziemskie zakusy. „Może te trudne czasy są okazją do wyznawania Boga, bycia Mu wiernym. Ale Bóg jest tak dobry, że zawsze udziela potrzebnych łask, a w trudnych chwilach nagradza nas i pociesza. Taka jest moja rada i podpowiedź” – wskazał biskup.

