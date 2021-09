Macron w Iraku. Dominikanin: Leczymy blizny po zniszczeniach ISIS

O. Olivier Poquillon OP w wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu odnosi się do niedzielnej wizyty prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, w Mosulu. „Leczymy blizny po zniszczeniach Państwa Islamskiego i staramy się dać pokojową przyszłość mieszkańcom Iraku” – mówi dominikanin, komentując zakończoną w 2017 roku wojnę i jej długotrwałe skutki.

- Prezydent nie przyjechał jedynie zwiedzać ruin, czy historycznych miejsc, przyjechał spotkać się z ludźmi. Poświęcił czas na spotkanie z biskupami różnych wyznań chrześcijańskich w naszym dominikańskim kościele. Nasz kościół został zniszczony, ale znów ma dach i odzyskał swoją funkcję jako miejsce spotkania i dialogu, znajduje się na skrzyżowaniu dwóch głównych dróg starego miasta – informuje o. Poquillon.

Irakijczycy z nadzieją patrzą w przyszłość

Dominikanin twierdzi, że oficjalna wizyta prezydenta Francji jest dowodem na to, że Irak po zawierusze wojennej i poniesieniu niepowetowanych strat staje się na nowo nie przedmiotem, lecz podmiotem polityki międzynarodowej. Podkreślił też, że Irak jest obecnie w fazie intensywnej odbudowy i podnoszenia się z wojennego kryzysu, a wizyta jednego z europejskich przywódców „będzie na pewno zachętą dla ludzi do powrotu, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, muzułmanami czy jazydami”.

- Prezydent Francji przyjechał, nie po to by wysłuchać skarg, ale opowieści o zaangażowaniu chrześcijan w budowę przyszłości ich kraju. Udał się również na spotkanie z młodymi ludźmi, przy wyjściu z meczetu. Mówili mu o tym, jak współpracują ze sobą i podejmują różne inicjatywy także z przedstawicielami innych religii. Myślę, że bardzo ważne jest, że ta wizyta nie ograniczyła się jedynie do aspektu dyplomatycznego, ale pozwoliła prezydentowi spotkać się z miejscową ludnością – komentuje o. Olivier.

Emmanuel Macron zapewnił podczas wizyty o zaangażowaniu Europy w stabilizację sytuacji w Iraku. „Będziemy obecni wraz z suwerennymi rządami, aby przywrócić pokój” – zadeklarował.

Czytaj też:

Chrześcijanie niosą pomoc jazydzkim uchodźcomCzytaj też:

Katolicki ksiądz zamordowany we Francji