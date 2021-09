USA: Huragan Ida uderzył w Nowym Jorku

W nocy ze środy na czwartek w Nowym Jorku, New Jersey, Pensylwanii i Marylandzie zginęły 24 osoby. Łączna liczb ofiar śmiertelnych wzrosła kolejnej nocy do 44 osób.

Huragan Ida

W Nowym Jorku po raz pierwszy w historii Krajowa Służba Meteorologiczna ogłosiła w stan zagrożenia powodziowego. Miasto zmaga się głównie z pośrednimi skutkami huraganu Ida w postaci np. podtopień.

Komisarz nowojorskiej policji Dermot Shea przekazał, że istotną część ofiar śmiertelnych odnotowanych przez służby miejskie znaleziono w zalanych suterenach. Łącznie w Nowym Jorku i sąsiednich stanach życie straciły minionej nocy 24 osoby.

Powódź w Nowym Jorku

Jak donoszą amerykańskie media, ulice wiele kluczowych arterii w największych dzielnicach Nowego Jorku zostało zalanych. Woda wdarła się do metra, powodując gigantyczny paraliż komunikacyjny. Kilkanaście linii metra rano nadal było nieczynnych, a aż dziewięć wciąż jest zawieszona bezterminowo. Również kilka pociągów utknęło między stacjami metra, co wywołało konieczność ewakuacji pasażerów.

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul w oficjalnym komunikacie do mieszkańców poprosiła, by wszyscy, którzy dojeżdżają do pracy na razie zostali w domach. Zaapelowała o cierpliwość w oczekiwaniu na przywrócenie ładu komunikacyjnego w mieście i okolicach.

– Czeka nas wielkie sprzątanie. Sprawdźcie czy wszystko w porządku u sąsiadów, zadzwońcie do wszystkich, upewnijcie się, że nic im nie jest, bo ludzie są oszołomieni tym, co się stało ostatniej nocy – powiedziała Hochul.

