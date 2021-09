Szokujące doniesienia z Australii. Areszt za sprzeciw wobec obostrzeń

W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy Australia stała się polem bitwy sił wolności i totalitaryzmu – czytamy na portalu remnantnewspaper.com.

Wszystko z powodu niezwykle ostrych restrykcji, jakie zdecydowano się tam wprowadzić. Niektóre stany musiały wielokrotnie mierzyć się z dewastującymi gospodarkę lockdownami, z kolei w całym kraju postępuje segregacja sanitarna. Na szczeblu federalnym zarówno rząd, jak i opozycja próbują wprowadzić paszporty szczepionkowe. Jak informuje portal, w ostatnim czasie wprowadzono przepisy, które policji umożliwiają przejęcie kontroli nad prywatnymi kontami w mediach społecznościowych, jak również wprowadzono zmiany w prawie wyborczym, które mają uderzać w mniejsze partie.

Reignite Democracy Australia jest jedną z nielicznych organizacji, które przeciwstawiły się rządowym mandatom i restrykcjom. Należy do niej kilkadziesiąt tysięcy osób. Założycielka organizacji Monica Smit została aresztowana kilka dni temu pod zarzutami „podżegania”. "The Remnant" przekonuje, że zarzuty stawiane Smit są bezzasadne.

Aresztowanie aktywistki

Monica Smit jest przetrzymywana w areszcie po tym, jak nie zgodziła się na postawione jej warunki dot. zwolnienia za kaucją. Kobieta miała m.in. zapewnić, że nie będzie udostępniać „żadnych materiałów, które podżegają do sprzeciwu wobec wskazówek Głównego Lekarza". Tak samo wszystkie grupy i konta w mediach społecznościowych związane z RDA mają usunąć wszelkie materiały, które podżegają do sprzeciwu wobec poleceń głównego rządowego lekarza.

"Atak na Monicę Smit i RDA pokazuje, jak zdesperowany jest rząd, aby cenzurować jakąkolwiek opozycję wobec swojego postępowania w sprawie wybuchu COVID-19" – przekonuje "The Remnant". Rodzice Smit opublikowali w internecie emocjonalne nagranie, w którym przekazali, że nie mieli nawet możliwości zobaczenia się z córką. John Smit, ojciec więzionej kobiety, stwierdził, że jego rodzina uciekała do Australii z Europy w obawie przed komunizmem, a teraz jego własna córka trafiła do pierwszego "więzienia politycznego" w Australii.

