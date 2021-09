Nie chciał założyć maseczki, więc... wyciągnął broń i strzelił

Mężczyzna ranił innego klienta rewolwerem, ponieważ ten nie chciał zasłonić ust i nosa.

Napastnik miał przy sobie broń, gaz pieprzowy i paralizator

We wtorek wieczorem w jednym z supermarketów w Dnieprze (daw. Dniepropietrowsku) doszło do kłótni między dwoma klientami w związku z tym, że jeden z nich nie chciał założyć maseczki.

Mężczyźni kontynuowali swoją "rozmowę" na zewnątrz; tam jeden z nich wyciągnął rewolwer i strzelił w stronę klienta, który odmawiał zasłonięcia twarzy w sklepie – podaje agencja Unian. Mężczyzna został ranny w twarz, pod okiem. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Lokalne media donoszą, że napastnik został zatrzymany. Oprócz rewolweru miał przy sobie paralizator i gaz pieprzowy.

Unian przypomina o innej niebezpiecznej sytuacji w sklepie, do jakiej doszło z powodu braku maseczki. Niedawno w Odessie dwóch klientów pobiło kasjera za to, że domagał się, by zasłonili twarze.

Koronawirus na Ukrainie. Aktualne dane

7 września na Ukrainie potwierdzono laboratoryjnie 2197 nowych przypadków koronawirusa. Wśród nich jest 197 dzieci i 37 pracowników służby zdrowia. Najwięcej potwierdzonych przypadków zarejestrowano w Kijowie (304), w obwodach: lwowskim (165), charkowskim (163), dniepropietrowskim (151) i zaporoskim (149). W ciągu ostatniej doby hospitalizowano 485 osób, 53 osób zmarło, a 1429 osób wyzdrowiało.

Od początku pandemii potwierdzono w tym kraju ok. 2,3 mln zakażeń, a prawie 54 tys. zainfekowanych zmarło.

Na liczącej 41 mln ludności Ukrainie dwiema dawkami przeciwko COVID-19 zaszczepionych jest ok. 4 mln osób.

