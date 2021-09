Prezydent Duda na Węgrzech. "Strzeżemy granicy UE ze wszystkich sił"

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. współpraca infrastrukturalna, wzmocnienie więzi gospodarczych i handlowych, a także sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

– W szczegółach poinformowałem Prezydenta Węgier o tym, jaka jest w tej chwili sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Trudno nie nazwać jej kryzysową, ale mogę zapewnić, że strzeżemy granicy UE ze wszystkich sił, stosując wszystkie środki, jakie tylko są możliwe i legalne – mówił Andrzej Duda na konferencji prasowej. – Nasz obowiązek strzeżenia granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen traktujemy niezwykle poważnie – dodał.

Współpraca gospodarcza

Prezydent podkreślił znaczenie Via Carpatia dla Europy Środkowej. – Rozmawialiśmy o Via Carpatia. Mogę zapewnić naszych węgierskich przyjaciół, że polski rząd jest zdeterminowany, aby tę inwestycję we wschodniej Polsce zrealizować. Mam nadzieję, że jej zrealizowanie w całości przyniesie nam epokową zmianę, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne i transport – podkreślił.

– Ogromnie liczę na to, że będą rozwijały się także inne obszary współpracy infrastrukturalnej - w dziedzinie modernizacji i budowy nowych linii kolejowych, połączeń cyfrowych pomiędzy naszymi krajami, a także połączeń wzmacniających nasze bezpieczeństwo energetyczne – kontynuował prezydent i dodał, że rozmowa z Jánosem Áderem dotyczyła również o rozwoju relacji handlowych.

– Ponad 100 polskich firm jest już obecnych na Węgrzech, ale również i węgierskie firmy poczyniły ogromne nakłady inwestycyjne w Polsce – powiedział Andrzej Duda.

