Obowiązek szczepień. Bunt republikańskich stanów przeciwko Bidenowi

Joe Biden ogłosił w czwartek szereg wymagań dotyczących szczepień przeciwko COVID-19, które będą dotyczyły ponad 100 milionów Amerykanów, w tym dziesiątek milionów pracowników sektora prywatnego.

– Departament Pracy opracowuje regułę nadzwyczajną, która będzie nakładać na wszystkich pracodawców zatrudniających 100 lub więcej pracowników obowiązek przedstawienia zaświadczenia, że ich pracownicy są w pełni zaszczepieni lub raz w tygodniu wykonali test na obecność koronawirusa – powiedział Biden.

– Byliśmy cierpliwi, ale nasza cierpliwość jest na wyczerpaniu, a wasza odmowa (zaszczepienia się – red.) wszystkich nas kosztuje – dodał.

Zmiany w przepisach mają wejść w życie za kilka tygodni. Ich naruszenie będzie zagrożone grzywną w wysokości 14 tys. dolarów.

Bunt republikańskich stanów

Decyzja Bidena wywołała mocną reakcję republikańskich gubernatorów niektórych stanów. Zapowiedzieli, że będą starali się zablokować nowe przepisy.

– Kiedy prezydent taki jak Biden wydaje niekonstytucyjne zarządzenie przeciwko narodowi amerykańskiemu, mamy obowiązek stanąć w obronie konstytucji i walczyć, i robimy to w stanie Floryda – stwierdził gubernator Florydy Ron DeSantis.

"Decyzja Bidena dotycząca obowiązkowych szczepień to atak na prywatne firmy. Wydałem nakaz wykonawczy chroniący prawo Teksańczyków do wyboru, czy zaszczepią się przeciwko COVID i dodałem ją do porządku obrad sesji specjalnej. Texas już pracuje nad powstrzymaniem tej próby przejęcia władzy" – napisał na Twitterze Greg Abbott, gubernator Teksasu.

Podobne oświadczenie wydał również gubernator Nebraski Pete Ricketts. "Nebraska przeciwstawi się przesadnym decyzjom prezydenta Bidena i będzie współpracować z Prokuratorem Generalnym, aby zbadać wszystkie nasze prawne opcje" – napisał Ricketts w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

