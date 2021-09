Czechy: Prezydent Milosz Zeman trafił do szpitala

Informację o hospitalizacji Milosza Zemana jako pierwszy podał serwis Novinky.cz. Doniesienia te potwierdził szpital, jednak nie podał żadnych szczegółów pobytu prezydenta.

Portal opublikował nagranie, na którym widzimy jak polityk siedząc przed szpitalem na wózku inwalidzkim macha do dziennikarzy.

Wiadomo, że czeski prezydent do Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze został przewieziony we wtorek. Do placówki medycznej jeszcze przed przyjazdem prezydenckiej limuzyny przybyła jego małżonka.

Do tej pory nie wiadomo, jaka jest przyczyna hospitalizacji. Do doniesień medialnych w żaden sposób nie odniósł się bowiem rzecznik prezydenta Jirzi Ovczaczek. Jak podkreśla serwis Novinky.cz, nie odpowiedział też na wysłane do niego w tej sprawie SMS-y. Dziennikarze zauważają, że od rana na swoich kontach w mediach społecznościowych publikuje treści o tematyce religijnej. W tym Psalmy i słowa papieża Franciszka.

Problemy zdrowotne prezydenta Czech

76-letni Milosz Zeman kilkukrotnie był hospitalizowany w ostatnich latach. Czeski prezydent sam przyznał, że cierpi na neuropatię kończyn dolnych, przez co w tym roku zaczął korzystać z wózka inwalidzkiego. Ponadto pojawiły się problemy ze słuchem i niskim ciśnieniem krwi. Polityk cierpi też na cukrzycę. W ubiegłym roku złamał rękę, przez co konieczna była operacja.

