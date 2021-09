Sąd Najwyższy Hiszpanii zdecydował ws. "paszportu covidowego"

Sąd Najwyższy Hiszpanii orzekł we wtorek na korzyść rządu regionu Galicji, na północnym zachodzie kraju, który wymaga od klientów restauracji posiadania tzw. "paszportu COVID", potwierdzającego przebyty proces szczepień przeciwko koronawirusowi.

SN odrzucił argument trybunału

Władze wspólnoty autonomicznej Galicji w sierpniu 2021 roku przyjęły przepisy uprawniające do wstępu do placówek gastronomii i rozrywki po prezentacji przed wejściem do lokalu certyfikatu z kodem QR konsumenta.

Wprawdzie Wyższy Trybunał Sprawiedliwości Galicji (TSJG) zablokował niebawem obowiązywanie nowej restrykcji sanitarnej, tłumacząc, że obostrzenie dyskryminuje obywateli, ale we wtorkowym orzeczeniu Sąd Najwyższy Hiszpanii odrzucił ten argument.

Osoby niezaszczepione mają dwie możliwości

Sędziowie SN wskazali, że do "wykluczenia" niezaszczepionych osób nie dochodzi, gdyż władze regionu Galicji "pozostawiły im opcję" wejścia do lokalu gastronomicznego na podstawie negatywnych testów na obecność COVID-19 lub zaświadczenia lekarskiego o przebyciu tej choroby.

Hiszpański SN wskazał, że przepis o posiadaniu dokumentów uprawniających do wejścia do lokalu nie narusza ani praw podstawowych obywateli, ani nie łamie przepisów o ochronie danych osobowych.

"Wymóg dotyczy jedynie prezentacji dokumentu medycznego" – wyjaśnili sędziowie SN, wskazując, że restrykcja rządu Galicji jest przepisem tymczasowym i wynika z "konieczności przeciwdziałania pandemii".

