Rosja: Dobowy przyrost zakażeń COVID-19 znów przekroczył 20 tysięcy

Poprzedni raz taki poziom zachorowań odnotowano 22 sierpnia. Po przejściowym spadku dobowy przyrost zakażeń znów przekroczył teraz 20 tysięcy. W Moskwie odnotowano od piątku 2746 infekcji, podczas gdy dzień wcześniej było to 2537. Trzeci dzień z rzędu w stolicy liczba zachorowań przekracza 2 tysiące.

799 chorych na COVID-19 zmarło w całym kraju ciągu minionej doby. Dane te mogą oznaczać, że liczba zakażeń i zgonów wraca do wskaźników z sierpnia br. Wówczas dzienny przyrost infekcji wahał się wokół 20 tysięcy, a przez kilka dni z rzędu w sierpniu umierało ponad 800 osób.

Ogółem liczba zakażeń koronawirusem od początku epidemii przekracza w Rosji 7,25 mln. Liczba zgonów wzrosła do 197 425.

Sputnik V. Jest decyzja WHO ws. rosyjskiej szczepionki

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o zawieszeniu procesu zatwierdzania Sputnika V, rosyjskiej szczepionki przeciw COVID-19. Według WHO, produkcja preparatu nie spełnia wymaganych standardów.

Rosja po raz pierwszy złożyła wniosek do WHO o zatwierdzenie swojej szczepionki w lutym br., ale WHO postanowiła opóźnić jej zatwierdzenie do czasu, aż będzie można przeprowadzić kolejną inspekcję w jednym z zakładów, w których produkowany jest Sputnik V.

Portal Euronews przypomina, że wyniki badań opublikowane w czasopiśmie medycznym "The Lancet" wskazują, iż rosyjska szczepionka ma 91,6 proc. skuteczności przeciwko koronawirusowi. Na oficjalnym koncie Sputnika na Twitterze ukazała się ostatnio informacja, że preparat wykazał skuteczność na poziomie 97,2 proc. podczas kampanii szczepień na Białorusi.