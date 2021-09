Andrzej Duda w USA. Nie spotka się z Joe Bidenem

We wtorek prezydent Andrzej Duda rozpoczyna czterodniową wizytę w USA, podczas której m.in. weźmie udział w debacie generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Dlaczego nie będzie spotkania z Bidenem?

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch zapytany przez korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie Marka Wałkuskiego, czy Polska będzie zabiegać o poważne spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, odpowiedział, że najpierw po stronie amerykańskiej powinna nastąpić refleksja nad tym, co się stało z Nord Stream 2 i stosunkami USA z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

– Pan prezydent Biden jest zawsze mile widziany w naszym kraju, zresztą spotyka się z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Natomiast bardzo zależy nam na tym, aby najpierw nastąpiła pewna refleksja nad tym, co się stało wokół Nord Stream 2 i wokół w ogóle stosunków Stanów Zjednoczonych z Europą Środkowo-Wschodnią – podkreślił Kumoch, dodając, że "nie jest to temat do rozmowy na 15 minut w kuluarach".

twitter

Duda w ONZ

Prezydencki minister zapowiedział, że podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Andrzej Duda skupi się na trzech głównych tematach: walce z pandemią COVID-19, walce z globalnym ociepleniem i walce narodów o swoje prawa.

Z programu wizyty w USA zamieszczonego na stronie Kancelarii Prezydenta wynika, że Andrzej Duda spotka się m.in. z prezydentami: Brazylii, Turcji, Mongolii, Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Czarnogóry oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Tradycyjnie dojdzie też do spotkania z przedstawicielami Polonii.

Czytaj też:

Prezydent Duda o repolonizacji mediów, Trumpie i Bidenie