Zmiana zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii. Ważny komunikat MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w piątek komunikat w sprawie zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii, które ulegną zmianie po 30 września.

"Informujemy, że od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem będą osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku" – napisano w komunikacie.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Podkreślono, że "przed wyjazdem należy upewnić się, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia)".

MSZ zwraca również uwagę, że osoby posiadające status osoby osiedlonej, powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. "W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej" – informuje ministerstwo.

Konsekwencje brexitu

Zmiana zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii to efekt wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Od 1 października obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii nie będą mogli już przekroczyć brytyjskiej granicy na podstawie krajowego dowodu osobistego.

Wyjątki od powyższej zasady – obowiązujące do co najmniej 31 grudnia 2025 roku – dotyczą jedynie osób, które:

Osiedliły się lub uzyskały status tymczasowy (pre-settled status) w ramach Systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme);

Złożyły wniosek o przyznanie ww. statusów w ramach EU Settlement Scheme w terminie do 30 czerwca 2021 roku, ale nie otrzymały jeszcze decyzji;

Posiadają EU Settlement Scheme family permit;

Otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit);

Są gośćmi Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor);

Są dostawcami usług narodowości szwajcarskiej (Swiss Service Provider).

