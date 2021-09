"Katolicka" gubernator Nowego Jorku: Szczepionka to odpowiedź Boga na pandemię

Po skandalu seksualnym z udziałem byłego gubernatora stanu Nowy Jork, Adrew Cuomo, rządy objęła jego zastępczyni, Kathy Hochul. Nowa gubernator, uważająca się za katoliczkę, zasłynęła już z deklaracji wspierania „praw reprodukcyjnych kobiet” (czyli „prawa” do zabijania nienarodzonych dzieci) i wystąpiła przeciwko ustawie pro-life w Teksasie, nazywając ją „groteskowo niesprawiedliwą”.

„Teologia szczepień” gubernatora Nowego Jorku

Teraz gubernator Hochul postanowiła przemówić na temat swoistej „teologii szczepień”, którą najwyraźniej wyznaje. Wystąpiła ona w brooklyńskim Chrześcijańskim Centrum Kultury, czyli mega-zborze, w którym spotykają się wierni różnych denominacji protestanckich. „Nie wyszliśmy z tej pandemii. Chciałabym, żebyśmy wyszli, ale modliłam się dużo do Boga w tym czasie i wiecie co, Bóg odpowiedział na nasze modlitwy” – stwierdziła.

Według gubernator Nowego Jorku Bóg w odpowiedzi na modlitwy „stworzył najmądrzejszych mężczyzn i kobiety, naukowców, lekarzy, badaczy – skłonił ich do wymyślenia szczepionki. Ona pochodzi od Boga dla nas i musimy powiedzieć: dziękuję, Boże, dziękuję Ci” – przekonywała.

„Mądrzy” i nie słuchający woli Bożej...

Następnie Kathy Hochul dokonała rozróżnienia ludzi na „tych mądrych”, którzy zechcieli przyjąć preparat przeciw COVID-19 i tych „którzy nie słuchają Boga i tego, czego Bóg chce”, a więc tych, którzy w akcji „wyszczepiania” udziału nie wzięli. Tych pierwszych gubernator wezwała do bycia „apostołami” promującymi szczepionki.

- Potrzebuję, byście byli moimi apostołami. Musicie wyjść, porozmawiać o tym i przyznać, że jesteśmy sobie to winni. Kochamy się. Jezus nauczył nas jak kochać się nawzajem i jak okazywać tę miłość, aby troszczyć się o siebie na tyle, by powiedzieć: „proszę, weź szczepionkę, bo cię kocham i chcę, abyś żył, chcę, aby nasze dzieci były bezpieczne, kiedy są w szkołach, chcę, byś był bezpieczny, kiedy idziesz do gabinetu lekarskiego lub do szpitala i jesteś przez kogoś leczony, byś nie zaraził się od nich wirusem. – kontynuowała.

Na koniec gubernator Hochul uzasadniła swoje rozumienie politycznego mandatu do wygłaszania podobnych apelów. „Przez całe życie byłam urzędniczką państwową i wierzę, że istnieje silne przecięcie pomiędzy naukami Nowego i Starego Testamentu a tym, co kazano nam robić, lekcjami, które otrzymaliśmy, przekazanymi nam w miejscach takich jak to w całej Ameryce, a jeśli słuchamy tych przesłań, wzywają one nas wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zostali powołani do służby jako urzędnicy państwowi, na stanowiska takie jak gubernator i członek Kongresu, członek zgromadzenia, członek rady – każdy z nas ma dodatkowy ciężar odpowiedzialności” – wyjaśniła.

