Polska przekazała Egiptowi 100 tys. dawek szczepionki AstraZeneca

"Ponad 100 tys. szczepionek przeciw COVID-19 wylatuje dziś z Warszawy do Kairu. Darowizna szczepionek dla Egiptu to wyraz solidarności z ważnym partnerem Polski w Afryce północnej" – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze.

Jak podkreśliło w komunikacie MSZ, przeciwdziałanie chorobie i jej skutkom wymaga wysiłków na poziomie ogólnoświatowym, a w walce z pandemią COVID-19 niezmiernie ważny jest równy i bezpieczny dostęp do szczepień, których wciąż jeszcze brakuje w wielu miejscach na świecie. Zwiększenie liczby zaszczepionych osób w skali globalnej to ważny krok w walce z pandemią w wymiarze światowym – czytamy.

MSZ: Wzmacniamy relacje bilateralne

"W Polsce obecnie jest wystarczająco dużo szczepionek dla wszystkich chętnych obywateli, co pozwala na podzielenie się posiadanymi zasobami z partnerami zagranicznymi w potrzebie. Egipt to kolejne państwo, które Polska wspiera w realizacji programu szczepień. Przekazanie szczepionek do Kairu stanowi nie tylko odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie, ale jest także wyrazem bliskiej współpracy Polski z Egiptem, który pozostaje w gronie naszych kluczowych partnerów w świecie arabskim. Doświadczenia ponad 70 lat stosunków dwustronnych obligują nas do dalszego wzmocnienia relacji bilateralnych, w tym wsparcia władz Egiptu w walce z pandemią COVID-19" – czytamy w komunikacie.

Według MSZ, darowizna szczepionek stanowi symboliczny wyraz wsparcia i solidarności z krajami kontynentu afrykańskiego. Jak przypomniano w ramach solidarności międzynarodowej i walki z pandemią Polska wysłała już do krajów tego regionu sprzęt medyczny oraz środki ochrony osobistej, a także pierwszą partię szczepionek, która trafiła do Kenii. Szczepionki były przekazane także m.in. do Wietnamu, Tajwanu, Uzbekistanu, Ukrainy, Australii i Norwegii.

"Równolegle realizowane są projekty pomocy rozwojowej, które również wspierają niwelowanie negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą pandemia. W duchu takiej solidarności Polska wysyła dziś szczepionki przeciw COVID-19 do Egiptu" – podkreślił resort dyplomacji.

