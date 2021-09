Skąd się wziął koronawirus? Nowe informacje z Chin

Chiński działacz prodemokratyczny, laureat Nagrody Sacharowa, Wei Jingsheng twierdzi, że do rozprzestrzenienia koronawirusa odpowiedzialnego za COVID-19 mogło dojść po raz pierwszy w czasie międzynarodowych wojskowych zawodów sportowych w Wuhan w 2019 roku – podała w czwartek stacja Sky News.

Eksperymenty z dziwną bronią

Jingsheng podczas rozmowy z Sharri Markson o jej książce dokumentalnej "What Really Happened in Wuhan" powiedział: "Pomyślałem, że chiński rząd skorzysta z okazji, aby rozpowszechnić wirusa podczas zawodów wojskowych, ponieważ pojawi się tam wielu obcokrajowców".

Dodał, że już w listopadzie 2019 roku podzielił się ze swoim przyjacielem, znanym prawnikiem zajmującym się prawami człowieka Dimonem Liu, informacją o koronawirusie, który zatacza coraz szersze kręgi w mieście Wuhan.

Jingsheng miał dowiedzieć się o "nietypowych ćwiczeniach" prowadzonych podczas Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych, które odbyły się między 18 a 27 października 2019 r. Jak powiedział w brytyjskiej stacji informacyjnej, "wiedział o dziwnej broni, w tym broni biologicznej, i związanych z nią eksperymentach", a posiadane informacje przekazał swojemu bliskiemu znajomemu.

Dowodów na tezy stawiane przez Jingshenga brak. Po powrocie sportowców do ojczystych krajów w żadnym państwie nie przeprowadzono kontrolnych testów w kierunku koronawirusa.

Dwa lata z COVID-19

Epidemia koronawirusa wybuchła pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 wykryto na początku marca 2020 roku. W tym samym miesiącu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię COVID-19.

