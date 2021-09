Izraelska prasa: Niezaszczepione 10 proc. społeczeństwa odpowiada za rozwój pandemii

Niezaszczepione przeciwko Covid-19 jest 10 proc. dorosłej populacji Izraela. Włączając dzieci powyżej 12 roku życia, wychodzi 15 proc. mieszkańców kraju, którzy nie dostali ani jednej dawki. Jednak to dorośli, którzy nie zdecydowali się na szczepienie stanowią przeważającą większość wśród osób ciężko przechodzących Covid-19.

Obecnie w izraelskich szpitalach 47 pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby jest podłączonych do aparatury tlenowej, a 43 osoby w ogóle nie zostały zaszczepione.

Według ministerstwa zdrowia w ciągu zeszłego tygodnia umieralność z powodu Covid-19 wśród Izraelczyków powyżej 60. roku życia wynosiła 6,3 osoby na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania wśród tej samej grupy wiekowej, która przyjęła dwa zastrzyki wskaźniki wynosił 1,3 na 100 tys. U osób po trzeciej dawce był na poziomie 0,1 na 100 tys.

Ostatnia fala koronawirusa szczególnie uderzyła w arabskie społeczności żyjące w Izraelu, dla których dostęp do szczepień był utrudniony.

Obowiązek trzeciej dawki

Ponad milion mieszkańców Izraela, którzy nie zaszczepili się trzecią dawką szczepionki przeciwko Covid-19, utraci w niedzielę tzw. paszport covidowy umożliwiającą m.in. udział w zgromadzeniach publicznych. Wprowadzone w Izraelu zmiany wymagają przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 sześć miesięcy po otrzymaniu wcześniejszych dawek.

Dokument będzie ważny przez pół roku po upłynięciu tygodnia od przyjęcia ostatniej wymaganej szczepionki. Oznacza to, że w przypadku osób zaszczepionych dwiema dawkami, paszport będzie obowiązywać przez sześć miesięcy od dnia otrzymania drugiej dawki preparatu.

Dane Ministerstwa Zdrowia Izraela wskazują, że ponad 4 mln 700 tys. Izraelczyków otrzymało co najmniej dwie dawki szczepionki, a 3 mln 200 tys. - przypominającą dawkę trzecią.

„Covidowy paszport” tymczasowy może zostać przyznany osobom z negatywnym wynikiem testu, za który chętni do jego przeprowadzenia muszą jednak zapłacić.

Rząd Izraela ogłosił również, że pacjenci, którzy przeszli chorobę koronawirusową, będą zobowiązani do przyjęcia szczepionki, by otrzymać „paszport covidowy”. Wcześniej wszyscy ozdrowieńcy kwalifikowali się do uzyskania dokumentu.

